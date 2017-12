Ajax zonder verdedigers Veltman en Wöber tegen AZ

Aanvoerder Veltman kreeg donderdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom komend weekend automatisch geschorst.

Wöber staat mogelijk veel langer aan de kant. De Oostenrijkse verdediger moest tegen Excelsior al in de eerste helft met een brancard naar de kant nadat hij ogenschijnlijk een zware knieblessure had opgelopen. Hij werd vervangen door Mitchell Dijks.

Keizer zei na de wedstrijd nog niet te weten hoe ernstig de blessure van Wöber is. "Hij heeft last van een knie en een heup. Zondag tegen AZ is hij er zeker niet bij. Ik denk dat we vrijdag meer weten. Het is nu even afwachten. Het heeft geen zin om nu te speculeren."

Sinkgraven

Keizer zag eerder Daley Sinkgraven al voor lange tijd wegvallen. De linksback raakte eind vorige maand tijdens een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach geblesseerd aan zijn knie en staat drie tot zes maanden aan de kant. Bovendien moet verdediger Nick Viergever de rest van het kalenderjaar herstellen van een voetblessure.

De wedstrijd tussen AZ en Ajax zondag in Alkmaar is een confrontatie tussen de nummers twee en drie in de Eredivisie. Koploper PSV komt zaterdagavond al in actie thuis tegen ADO Den Haag.

