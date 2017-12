Heracles boekt dankzij late goal Vermeij nipte thuiszege op Sparta

Heracles klimt dankzij de vierde thuiszege op rij naar het linkerrijtje in de Eredivisie. De Almeloërs staan met 21 punten uit zestien duels op de negende plaats. Sparta is de nummer zeventien en houdt met elf punten alleen hekkensluiter Roda JC op doelsaldo onder zich.

De thuisclub gaf voor eigen publiek tot twee keer toe een voorsprong uit handen. De openingstreffer kwam al in de zesde minuut van het hoofd van Dries Wuytens. De Belg kon vrij inkoppen uit een vrije trap van Brandley Kuwas.

Bij Sparta was de hoofdrol voor Nick Proschwitz. De Duitse spits bracht de Rotterdammers vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte na een assist van Sherel Floranus.

Nadat Reuven Niemeijer Heracles opnieuw aan een voorsprong had geholpen, leek Proschwitz de bezoekers een kwartier voor tijd met zijn tweede goal van de avond alsnog een punt te bezorgen. Door een goal van Vermeij in de laatste minuut van de reguliere speeltijd ging de zege alsnog naar de thuisploeg.

Reeks

Heracles en Sparta hoopten in het Polman Stadion een einde te kunnen maken aan een slechte reeks. De Almeloërs verloren de laatste twee duels met duidelijke cijfers van Willem II (3-1) en AZ (5-0). Sparta haalde slechts twee punten uit de laatste vier duels.

De thuisclub begon sterk met de vroege openingsgoal van Wuytens, die op de goede plaats stond na een vrije trap van Kuwas. Voor rust kreeg Heracles kansen op de 2-0, maar deze waren aan onder anderen Vermeij niet besteed.

Proschwitz

Sparta kwam sterk uit de kleedkamer en maakte via Proschwitz al in de eerste minuut na rust gelijk. Daarna was de ploeg van trainer Alex Pastoor zeker gelijkwaardig en kreeg het zeker zoveel kansen als Heracles. Niemeijer zette ruim een kwartier voor tijd de thuisploeg weer op voorsprong, maar binnen twee minuten stond het alweer gelijk door opnieuw Proschwitz.

Nadat Loris Brogno Sparta nog bijna op voorsprong had gezet, besliste Vermeij het duel alsnog in het voordeel van de Almeloërs, die dit seizoen maar liefst twintig van de 21 punten pakten in thuisduels.

Heracles speelt dit kalenderjaar nog drie wedstrijden, maar deze zijn allemaal buiten het eigen Polman Stadion. In de competitie gaat de ploeg nog op bezoek bij FC Utrecht en VVV-Venlo, in de achtste finales van het bekertoernooi is volgende week in De Kuip Feyenoord de opponent. Sparta speelt voor de winterstop nog thuis tegen Feyenoord en uit tegen FC Groningen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie