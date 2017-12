Ajax-doelman Van Leer voorlopig uit roulatie met zware knieblessure

Uit nader onderzoek in het ziekenhuis kwam donderdag naar voren dat Van Leer met letsel aan zijn achterste kruisband, een ingescheurde pees, kampt.

Ajax meldt dat Van Leer geen operatie hoeft te ondergaan. In januari volgt nieuw onderzoek en dan moet duidelijk worden wanneer de sluitpost weer inzetbaar zal zijn.

Van Leer kwam afgelopen zomer over van Roda JC, maar moet zich in Amsterdam voorlopig tevreden stellen met een plekje achter eerste keuze André Onana.

Scheveningen

Van Leer stond slechts één keer onder de lat in een officiële wedstrijd van Ajax en dat was in de met 1-5 gewonnen bekerconfrontatie in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag tegen de amateurs van Scheveningen.

Door de afwezigheid van Van Leer zit Kostas Lamprou donderdag op de bank van Ajax tijdens het competitieduel in eigen huis met Excelsior.

Van Leer is niet de enige speler waarover Ajax lange tijd niet kan beschikken. Ook Nick Viergever, Daley Sinkgraven en Vaclav Cerny komen in elk geval tot de winterstop niet meer in actie voor de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Ajax kan binnenkort mogelijk weer beschikken over Amin Younes. De vleugelaanvaller is al enige tijd uit de roulatie wegens een kniekwetsuur, maar hervatte onlangs de groepstraining.

