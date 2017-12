Mourinho moet zich verantwoorden voor uitlatingen over City-spelers

De 54-jarige Portugees zette vorige week vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie de verhoudingen tussen beide clubs op scherp door te suggereren dat de spelers van City in menig wedstrijd een overtreding simuleren.

"City heeft een geweldig team. De spelers verdedigen goed, zijn scherp na balverlies en hebben creativiteit voorin en een geweldige coach", begon Mourinho zijn perspraatje nog met lovende woorden over de aartsrivaal.

"Het enige wat me niet bevalt aan City is dat de spelers hun balans wel erg snel verliezen. Ze hebben maar een zuchtje wind nodig of ze liggen al op de grond", voegde hij er echter nog aan toe.

Die woorden worden Mourinho niet in dank afgenomen door de FA, al zegt de bond niet precies welke teksten van de oefenmeester niet door de beugel konden. Mourinho heeft tot maandag 19.00 uur de tijd om tekst en uitleg te geven aan de FA.

Melk

Er liep al een ander FA-onderzoek naar de derby van Manchester. Na afloop van het duel op Old Trafford ontstond in de spelerstunnel en in de gang bij de kleedkamers een flink opstootje, waarbij onder meer Mourinho een pak melk naar zijn hoofd zou hebben gekregen.

Volgens Britse media begon de ruzie toen Mourinho buiten de open deur van de kleedkamer van City om meer respect vroeg, omdat er volgens hem te veel gefeest werd door de spelers van de bezoekers.

City en United hadden in deze zaak tot woensdag aan het einde van de middag om te reageren.

