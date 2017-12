Belgische voetbalcompetitie krijgt bij alle wedstrijden video-arbitrage

België is net als Nederland en Duitsland een van de landen waarin de videoref al in een aantal duels actief is. In Nederland gebeurt dat onder meer in een aantal bekerwedstrijden en in de play-offs.

Die ervaringen moeten tot een algehele invoering leiden, al is dat afhankelijk van de goedkeuring van de International Football Association Board (IFAB).

De clubs uit de hoogste klasse in België lopen al op dat in het voorjaar verwachte besluit vooruit. De Pro League, die de belangen van de 24 Belgische profclubs behartigt, nam het besluit nu al zodat er werk gemaakt kan worden van de recrutering en scholing van videorefs.