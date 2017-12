Milan fileert 'showman' Raiola na commotie rond keeper Donnarumma

In Italiaanse media verscheen onlangs het verhaal dat Donnarumma er spijt van zou hebben dat hij in juli zijn aflopende Milan-contract had verlengd tot 2021.

Dat kwam de pas 18-jarige doelman woensdag op hoon van de eigen aanhang te staan tijdens het bekerduel met Verona (3-0 winst). Donnarumma was zichtbaar emotioneel en werd getroost door ploeggenoot Leonardo Bonucci.

"Er is nu een man die er één grote show van maakt. We lachen erom, maar hij zal hier niet mee wegkomen", zegt directeur Mirabelli, zonder expliciet de naam van Nederlander Raiola te noemen, op de site van Milan.

De bestuurder houdt Raiola verantwoordelijk voor de commotie. "Donnarumma heeft nooit gezegd dat hij weg wil, anders had hij ook niet tot en met 2021 bijgetekend. Er is iemand die moedwillig iets probeert op te zetten, maar wij handelen altijd in het belang van Milan."

'Ga weg', zeggen Milan-fans

Bescherming

De 48-jarige Mirabelli beseft dat de nog jonge Donnarumma steun van de supporters nodig heeft en dat de keeper weinig kan doen aan alle ophef.

"Ik wil onze fans vragen om onze tegenstanders uit te fluiten, niet onze spelers. 'Gigio' is een man, maar nog wel heel jong. Het is niet alleen maar zijn fout", zegt hij. "We nemen hem in bescherming, hij is een van ons. We weten waar het kwaad vandaan komt en hopen dit probleem in de komende maanden op te lossen."

Donnarumma was al eerder het mikpunt van de Milan-aanhang. In de zomer werd het EK-duel tussen Jong Italië en Jong Denemarken stilgelegd doordat supporters nepgeld in zijn doelgebied gooiden. De fans zetten hem neer als geldwolf toen hij dreigde zijn verbintenis niet te verlengen.

Destijds werd Raiola ook al bestempeld als het brein achter de keuzes van Donnarumma, die in verband werd gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Milan versterkte de selectie afgelopen zomer voor miljoenen euro's, maar kent een tegenvallend seizoen. De 'Rossoneri' bezet na zestien duels de zevende plaats in de Serie A. Trainer Vincenzo Montella moest eind november plaatsmaken voor Gennaro Gattuso.

