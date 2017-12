Berghuis is manier waarop Feyenoord punten verspeelt zat

De aanvaller speelde woensdag met de Rotterdammers teleurstellend met 1-1 gelijk tegen sc Heerenveen in De Kuip. Het was al de achtste keer in vijftien competitieduels dat Feyenoord niet won.

"Ik ben het zat om iedere keer zo gelijk te spelen. Het is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Het is moeilijk, het gebeurt zó vaak", stak Berghuis zijn teleurstelling voor de camera van FOX Sports niet onder stoelen of banken.

"Als de tegenstander inzakt, hebben we geen oplossing. We hebben te weinig diepte in ons spel en te weinig creativiteit op verschillende plekken. Het ziet er op dit moment gewoon niet zo goed uit en daardoor komen we moeilijk tot kansen."

Berghuis (25) zette Feyenoord op slag van rust nog wel op het goede spoor, maar twee minuten later tekende Heerenveen-spits Henk Veerman voor de gelijkmaker. In de tweede helft bleef een treffer uit.

Landstitel

Volgens Berghuis is de situatie van Feyenoord, dat eerder in De Kuip al teleurstelde tegen NAC Breda (0-2), PEC Zwolle (0-0), Ajax (1-4) en VVV-Venlo (1-1), des te pijnlijker doordat de club vorig seizoen nog knap de landstitel pakte.

"We komen uit een geweldige periode, waarin alles wat makkelijker ging dan nu. Dat is niet leuk. We stoppen er alles in wat we hebben, maar het moet veel en veel beter", aldus de aanvoerder.

Aanvoerder Karim El Ahmadi miste tegen Heerenveen na rust een grote kans en stak de hand in eigen boezem. "Als ik die bal erin schiet, winnen we met 2-1. Dat heb ik nagelaten en daardoor spelen we gelijk. Dat soort kansen moet erin", baalde de middenvelder.

"We hadden negen punten moeten halen in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop, dan hadden we na de winterstop lekker mee kunnen doen en naar boven kunnen kijken."

Van Bronckhorst

Trainer Giovanni van Bronckhorst oordeelde dat zijn ploeg in De Kuip ver beneden niveau speelde. "Ik vind dat we één van onze mindere wedstrijden hebben gespeeld. Met name in het maken van keuzes. We liepen te veel met de bal. Het was niet optimaal."

Feyenoord bleef door de averij tegen Heerenveen steken op 26 punten uit vijftien wedstrijden, waarmee het op de zesde plaats staat. Voor de winterstop spelen de Rotterdammers in de Eredivisie nog tegen Sparta (uit) en Roda JC (thuis).

