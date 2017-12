Feyenoord laat in De Kuip twee punten liggen tegen Heerenveen

Feyenoord kwam na 41 minuten nog wel op voorsprong via Steven Berghuis. Drie minuten later tekende Henk Veerman echter al voor de gelijkmaker.

Door de remise verzuimt Feyenoord het grote gat met koploper PSV te verkleinen tot twaalf punten en aansluiting te houden met de subtop. De Eindhovenaren lieten eerder op woensdag twee punten liggen bij FC Groningen (3-3).

Feyenoord bezet met 26 punten de zesde plek op de ranglijst. Heerenveen, dat in de laatste tien competitiewedstrijden slechts één keer won, heeft twintig punten.

Aantrekkelijk

Feyenoord en Heerenveen maakten er een aantrekkelijke wedstrijd van in De Kuip en het was een wonder te noemen dat in de beginfase niet werd gescoord. Na een minuut al had Tonny Vilhena de 1-0 op de voet, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Na zeventien minuten was het Heerenveen dat een dot van een kans kreeg, maar Doke Schmidt slaagde erin de bal vlak voor de doellijn over te werken. Vijf minuten later kwamen de bezoekers wel tot scoren na een fraai stiftje van Veerman, maar de spits zou hebben geduwd en zag zijn treffer worden afgekeurd door scheidsrechter Kevin Blom.

Feyenoord brak vier minuten na rust alsnog de ban via Berghuis, die de ruimte kreeg om uit te halen en hard en hoog binnen schoot. De thuisploeg kon echter niet met een voorsprong de kleedkamers in. Veerman nam een voorzet vanaf de rechterkant in één keer op zijn linkervoet en passeerde Brad Jones: 1-1.

El Ahmadi

De tweede helft begon net zoals het eerste bedrijf: met het missen van een grote kans. Karim El Ahmadi had de 2-1 moeten maken, maar de aanvoerder gaf te weinig richting aan zijn schot waardoor doelman Warner Hahn de bal enigszins fortuinlijk met zijn voeten uit het doel kon werken.

Heerenveen daarentegen kwam na rust nog maar sporadisch voor het doel van Jones en moest zich vooral concentren op het verdedigen van het punt. Trainer Giovanni van Bronckhorst bracht Jean-Paul Boëtius en Jens Toornstra in om een breuk te forceren in de defensie van de Friezen, maar tot veel uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg lange tijd niet.

De beste mogelijkheid was tien minuten voor tijd voor Jeremiah St. Juste, maar zijn van richting veranderde schot werd uit de hoek getikt door oud-Feyenoord Hahn en dus bleef het bij 1-1.

