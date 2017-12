Bayern München verstevigt koppositie met nipte zege op FC Köln

Robert Lewandowski kroonde zich tot matchwinner door in de zestigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Het was voor de Poolse spits alweer zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen, waarmee hij ook gelijk de topscorersranglijst in Duitsland aanvoert.

Bayern kon niet beschikken over Arjen Robben, die nog altijd niet hersteld is van een ontstoken zenuw in zijn heup. De laatste keer dat de Nederlandse aanvaller in actie kwam voor 'Der Rekordmeister' was op 22 november in de Champions League-wedstrijd tegen RSC Anderlecht (1-2).

Schalke 04

Door de zege bouwde Bayern de voorsprong op concurrent RB Leipzig uit tot tien punten. 'Die Roten Bullen' kwamen dinsdag al niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij VfL Wolfsburg.

Schalke 04 nam dankzij een 3-2 thuiszege op FC Augsburg de tweede plaats op de ranglijst over van Leipzig, op negen punten achterstand van Bayern.

Franco di Santo en Guido Burgstaller zetten Schalke al vroeg op een 2-0 voorsprong. Caiuby en Michael Gregoritsch (strafschop) brachten Augsburg na rust langszij, maar zeven minuten voor tijd hielp Daniel Caligiuri uit eveneens een penalty Schalke alsnog aan de drie punten.

Verder won Bayer Leverkusen met 1-0 van Werder Bremen, zegevierde TSG 1899 Hoffenheim met dezelfde cijfers tegen VfB Stuttgart en zette Hertha BSC Hannover 96 met 3-1 opzij.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Bundesliga

Olympique Lyon

Het Olympique Lyon van Kenny Tete en Memphis Depay werd verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Coupe de la Ligue na een 4-1 nederlaag tegen Montpellier.

Lyon kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Myziane Maolida, maar treffers van Souleymane Camara (twee keer), Solomon Sambia en Kevin Berigaud (strafschop) bezorgden Montpellier de bekerwinst.

Tete stond negentig minuten binnen de lijnen. Memphis werd in de zeventigste minuut bij een 3-1 stand naar de kant gehaald ten faveure van Amine Gouiri.

Paris Saint-Germain bekerde dankzij een 2-1 zege op Strasbourg wel verder. Yoann Salmier (eigen doelpunt), Angel Di Maria, Daniel Alves en Julian Draxler kwamen tot scoren voor de Parijzenaars.