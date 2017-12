Van Ginkel vindt laat gelijkspel PSV bij FC Groningen 'ongelofelijk'

"Ongelofelijk. Dit is echt zuur", begon Van Ginkel zijn verhaal in het Noordlease Stadion voor de camera van FOX Sports.

"In de eerste helft was er niets aan de hand voor ons. We speelden goed voetbal. Het doelpunt dat we tegen kregen viel uit een vrije trap, dus daar konden we weinig aan doen."

Mede door twee doelpunten van Van Ginkel stond PSV halverwege nog op een comfortabele 1-3 voorsprong. Na rust lukte er nog maar bar weinig bij de ploeg van trainer Phillip Cocu, met de 3-3 van FC Groningen-verdediger Mike te Wierik in de vijfde minuut van de blessuretijd tot gevolg.

Lange bal

Van Ginkel vindt dat zijn ploeg veel effectiever had moeten zijn in de afronding. "Na de 3-1 hadden we de wedstrijd gewoon op slot moeten gooien."

"We wisten dat ze in de tweede helft aanvallender zouden spelen met het inbrengen van Lars Veldwijk en Mimoun Mahi", vervolgde een kritische Van Ginkel. "Ze maakten meer gebruik van de lange bal. Daar hadden wij het moeilijk mee, want we verloren bijna alle tweede ballen. Dan zie je dat hij één keer goed valt en wordt het ook nog 3-3."

De voorsprong van PSV op nummer drie Ajax kan donderdagavond slinken tot vijf punten. De Amsterdammers spelen thuis tegen Excelsior. PSV sluit de eerste seizoenshelft zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

