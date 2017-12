FC Utrecht nipt langs VVV-Venlo, Vitesse laat naast Willem II

Gyrano Kerk kroonde zich tot matchwinner door in de 24e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

De aanvaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Sander van de Streek en gaf VVV-doelman Lars Unnerstall van dichtbij geen schijn van kans.

FC Utrecht liet in het vervolg de nodige kansen op de 0-2 liggen, maar de zege van de ploeg van trainer Erik ten Hag kwam eigenlijk geen enkel moment in gevaar.

Door de benauwde overwinning ging FC Utrecht Feyenoord voorbij op de ranglijst. De Rotterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen.

FC Utrecht bezit na vijftien wedstrijden 27 punten. Feyenoord moet zich na evenzoveel duels met 26 punten tevreden stellen.

Afgelopen zondag werd de onderlinge confrontatie van beide ploegen in Stadion Galgenwaard nog afgelast vanwege de hevige sneeuwval.

Vitesse-Willem II

Vitesse kon woensdag niet breken met een serie slechte resultaten in de Eredivisie. De Arnhemmers speelden voor eigen publiek op het nippertje gelijk tegen Willem II (2-2).

Willem II kwam in de veertiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Bartholomew Ogbeche. De Nigeriaanse spits rondde een voorzet van Fernando Lewis beheerst af.

Het was voor Ogbeche alweer zijn achtste treffer in de pas zeven competitiewedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam.

Vitesse bracht de stand in de 23e minuut alweer in evenwicht via Tim Matavz. De Sloveense spits draaide in het vijandelijke strafschopgebied handig weg bij zijn directe tegenstander en passeerde vervolgens Willem II-doelman Mattijs Branderhorst op fraaie wijze in de verre hoek.

Willem II kwam in de 58e minuut voor de tweede keer op voorsprong dankzij Ben Rienstra. De middenvelder werd op maat bediend door Fran Sol en verschalkte Vitesse-keeper Remko Pasveer knap vanuit een moeilijke hoek.

Vitesse redde in de 88e minuut een punt dankzij Bryan Linssen. De aanvaller kreeg de bal na een hoekschop een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en schoot via de binnenkant van de paal raak.

Door het gelijkspel bleef Vitesse op de zevende plaats op de ranglijst steken. Willem II handhaafde zich op de veertiende plaats in de Eredivisie.

ADO Den Haag-Roda JC

ADO Den Haag knokte zich naar een thuiszege op Roda JC (3-2). Lex Immers scoorde tweemaal voor de nummer acht van de Eredivisie. Invaller Erik Falkenburg tekende voor de winnende treffer.

Dani Schahin hielp Roda JC nog goed op weg. Hij opende niet alleen de score, maar kreeg bij een gelijke stand van 1-1 ook een strafschop. Aaron Meijers liep de aanvaller van Roda JC knullig tegen de grond. Vanaf elf meter maakte Simon Gustafson geen fout.

De huurling van Feyenoord mocht zijn vijfde competitietreffer vieren. Abdul Ajagun scoorde het hele vorige seizoen ook vijfmaal. Hij mocht zich toen clubtopscorer noemen.

Niet Schahin maar Immers werd de man van de wedstrijd. De middenvelder bracht ADO tot twee keer toe op gelijke hoogte. Hij scoorde op 6 december 2014 voor het laatst tweemaal in de Eredivisie. Mede daardoor won Feyenoord toen van Excelsior (5-2).

Roda JC eindigde de wedstrijd met tien man. Henk Dijkhuizen kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.

