Koploper PSV geeft diep in blessuretijd zege uit handen bij FC Groningen

PSV begon nog wel goed en leidde na ruim een kwartier met 0-2. Marco van Ginkel had na zeven minuten voor het openingsdoelpunt gezorgd en Bart Ramselaar tekende niet lang daarna voor de tweede goal.

Yoëll van Nieff schoot na 31 minuten de aansluitingstreffer binnen, maar Van Ginkel vergrootte de marge vlak daarna weer naar twee door een penalty te benutten. Tien minuten na rust tekende Lars Veldwijk eveneens van elf meter voor de 2-3.

PSV leek ondanks de nipte voorsprong overeind te blijven, maar gaf de overwinning in extremis toch nog uit handen. Mike te Wierik werkte in de vijfde en laatste minuut van de blessuretijd binnen en dompelde de koploper in rouw.

Door het dure puntenverlies van PSV kan Ajax het gat met de koploper verkleinen tot vijf punten. De Amsterdammers, die afgelopen zondag nog met 3-0 te sterk waren voor PSV, spelen donderdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Excelsior. FC Groningen komt door het punt op zeventien punten, goed voor de twaalfde plek.

Van Ginkel

Trainer Phillip Cocu hoopte tegen Groningen een ander PSV te zien dan in de verloren topper tegen Ajax en werd in de beginfase op zijn wenken bediend. Doelman Sergio Padt verwerkte een afstandsschot van Van Ginkel op dramatische wijze en zag de bal achter hem in het doel belanden.

De keeper moest tien minuten later opnieuw vissen. Ramselaar, die de voorkeur kreeg boven Gaston Pereiro, schoot raak na een fraaie steekbal van Steven Bergwijn. Het antwoord van Groningen liet vijftien minuten op zich wachten. Van Nieff mocht aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal fraai in de door doelman Jeroen Zoet vrijgelaten rechterhoek.

Heel lang kon Groningen niet genieten van het nieuwe perspectief, want zes minuten later kreeg PSV een strafschop nadat Hirving Lozano tegen de grond werd gewerkt door Django Warmerdam. Van Ginkel ging achter de bal staan en maakte geen fout van elf meter.

Veldwijk

De aanvoerder van PSV was een kwartier na rust echter ook verantwoordelijk voor de 2-3. Van Ginkel kreeg de bal ongelukkig op zijn arm na een corner en scheidsrechter Bas Nijhuis wees onverbiddelijk naar de stip. Veldwijk maakte geen fout en bracht de spanning in de wedstrijd volledig terug.

Groningen zocht daarop steeds vaker het doel van PSV, maar ook de bezoekers kregen kansen. Zo moest Padt in actie komen na pogingen van Van Ginkel en Luuk de Jong en greep Zoet in na mogelijkheden voor Te Wierik en Veldwijk.

De doelman van PSV moest in de laatste minuut van de blessuretijd echter alsnog de dure gelijkmaker slikken. Te Wierik kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en verschalkte Zoet van dichtbij door zijn benen, waardoor PSV voor de tweede wedstrijd op rij zonder zege bleef.

