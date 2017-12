Real Madrid ten koste van Al-Jazira en Ten Cate naar finale WK voor clubs

Real kwam na 41 minuten nog verrassend op achterstand in het Zayed Sports City Stadium. De Braziliaanse middenvelder Romarinho schoot binnen in de verre hoek na knullig balverlies bij de Champions League-winnaar.

Mbark Boussoufa leek Al-Jazira vlak na rust zelfs op een 2-0 voorsprong te zetten, maar de in Nederland geboren Marokkaanse aanvaller trof doel in buitenspelpositie. Zijn treffer werd dan ook afgekeurd door de videoscheidsrechter.

Real Madrid, dat in de eerste helft ook al een doelpunt afgekeurd zag worden, reageerde direct door de 1-1 aan te tekenen. Cristiano Ronaldo verschalkte doelman Ali Khasif op aangeven van Luka Modric en mag zich nu topscorer aller tijden noemen op het WK voor clubs met zeven treffers.

Bale

Real bleef moeite houden met Al-Jazira, maar kreeg wel de beste kansen en trok tien minuten voor tijd ook aan het langste eind. Gareth Bale schoof binnen en bezorgde Real zo een finaleplek.

In de eindstrijd neemt Real Madrid het op tegen Gremio, dat in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor Pachuca. De finale wordt op zaterdag 16 december afgewerkt in Abu Dhabi. Real Madrid won het WK voor clubs al eens in 2014 en 2016.