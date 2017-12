Opvolger Stöger stelt dat zege Dortmund ook aan Bosz te danken is

"Veel van de positieve dingen die we vandaag gezien hebben, zijn te danken aan Peter Bosz", zei Stöger op de persconferentie na de 0-2 winst op Mainz. "Hij heeft hier iets goeds achtergelaten. Een deel van het spel en deze overwinning komen op zijn conto."

Stöger maakt het seizoen af bij Dortmund, dat Bosz zondag wegens teleurstellende resultaten op straat zette. De 51-jarige Oostenrijker werd begin deze maand zelf ontslagen bij 1. FC Köln.

Tegen Mainz zag Stöger zijn nieuwe elftal moeizaam beginnen. "Er was geen overtuiging in het begin van de wedstrijd. In sommige situaties kwamen we in de problemen. In de tweede helft was de organisatie beter. We hadden nog verder kunnen uitlopen."

Borussia won de wedstrijd dankzij treffers van Sokratis Papastathopoulos (55e minuut) en Shinji Kagawa (89e minuut).

Gesprekken

De opvolger van Bosz hamerde in zijn eerste dagen voornamelijk op de organisatie van het elftal. "In de weinige trainingen die we tot nu toe hebben gehad, hebben we geprobeerd om ons op de tactiek te richten. Ik heb veel gesprekken met de spelers gevoerd, dat was het belangrijkste in deze beginperiode."

Dankzij de overwinning bezet Dortmund de vierde plek in de Bundesliga. De achterstand op koploper Bayern München is met een wedstrijd meer gespeeld tien punten.

Zaterdag vanaf 18.30 uur speelt Dortmund thuis tegen een andere subtopper, TSG Hoffenheim.

