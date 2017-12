Verbeek hoopvol na eerste zege met Twente op concurrent NAC

"Dit is een belangrijke overwinning. Gezien onze situatie is het een opluchting voor iedereen die Twente een warm hart toedraagt. Er gloort weer wat hoop aan de horizon", zei een tevreden Verbeek voor de camera van FOX Sports.

"Dit was een cruciale wedstrijd om met elkaar vertrouwen te tanken. We kregen zaterdag een opdonder (2-3 verlies tegen ADO Den Haag, red.) en ik was benieuwd hoe de ploeg zou reageren."

FC Twente, dat nu vijftiende staat in de Eredivisie, had de overwinning tegen NAC vooral te danken aan Oussama Assaidi. De aanvaller scoorde na rust twee keer en met name zijn tweede treffer was fraai.

De 55-jarige Verbeek was grotendeels tevreden over wat zijn ploeg liet zien in het Rat Verlegh Stadion. "We speelden met een strategie waarin we de meeste kans hadden om te winnen. We kregen de betere kansen hadden en hadden het geluk aan onze zijde", constateerde hij.

"We gaven weinig weg en vergaten in de laatste fase afstand te nemen, toen we enorm veel ruimte kregen in de omschakeling. Gelukkig schoot Assaidi de bal er twee keer fantastisch in. Als hij ruimte krijgt met zijn gezicht naar het doel, is hij op zijn best."

Bertrams

Verbeek had geen goed woord over voor NAC-doelman Jesse Bertrams, die diep in de extra tijd een rode kaart kreeg voor een keiharde tackle op de doorgebroken Luciano Slagveer. De aanvaller van Twente moest per brancard van het veld.

"Als een keeper zo'n actie inzet, waarbij de kans vrij groot is dat hij een speler van mij ernstig blesseert, dan vind ik dat je niet verder moet voetballen", zei Verbeek bij de NOS over de keuze van arbiter Siemen Mulder om vrijwel direct daarna af te fluiten.

"NAC had geen recht meer op een minuut erbij. Als je op zo'n manier een speler torpedeert, dan moet daar een flinke straf uitrollen. Dan ben je niet goed bij je hoofd."

Verbeek en FC Twente spelen voor de winterstop nog twee belangrijke wedstrijden in de Eredivisie, tegen Vitesse (thuis) en Excelsior (uit). Tussendoor speelt de club in de achtste finales van de KNVB-beker thuis tegen Ajax.

