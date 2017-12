PEC-aanvoerder Van Polen kwaad op zichzelf na gemiste strafschop

Het was pas de eerste gemiste strafschop voor de 32-jarige Van Polen in de Eredivisie. "Dat kan een keer gebeuren, maar dit was wel een heel lelijk moment'', blikte Van Polen terug tegenover FOX Sports.

"Ik had mijn eerste misser van elf meter liever bij een voorsprong van 3-0 gehad. Nu verliest de ploeg door mij twee punten."

Van Polen wist wat hij bij zijn zesde strafschop in de eredivisie fout deed. "Ik ging twijfelen, omdat het nogal lang duurde voordat ik de bal kon inschieten. En twijfel is nooit goed."

"Ik mikte bewust hoog, maar nam daarmee wel een zeker risico. Nee, het ziet er niet uit. Dit is echt heel slecht, ik schiet de bal zes meter over het doel", foeterde hij op zichzelf na het terugzien van de beelden.

Van den Brom

AZ-trainer John van den Brom was ook na afloop van de wedstrijd nog kwaad op arbiter Dennis Higler vanwege het toekennen van de strafschop. De bal ging op de stip na duwen en trekken in het strafschopgebied tussen Pantelis Hatzidiakos en Kingsley Ehizibue bij een hoekschop.

Van den Brom noemde de late strafschop "belachelijk". "Zullen we het er maar niet over de scheidsrechter hebben? Ik vind vijf gele kaarten voor ons in zo'n wedstrijd te gek voor woorden. Dan denk je dat het een schoppartij is geweest", zei de trainer van AZ.

Door het gelijke spel staat AZ met 35 punten uit zestien duels nog altijd op de tweede plaats, al kan Ajax donderdag bij een zege op Excelsior langszij komen. PEC Zwolle heeft dertig punten en blijft de nummer vier van de Eredivisie.

