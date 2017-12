AZ kan tweede plaats weer kwijtraken door gelijkspel in topper bij PEC

Terell Ondaan zette de thuisploeg na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong, maar twee minuten later was Alireza Jahanbakhsh al verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

In de slotfase miste PEC-aanvoerder Bram van Polen een penalty, waarmee hij verzuimde de Zwolse ploeg van John van 't Schip in punten weer naast nummer drie Ajax te schieten.

AZ, dat zeven keer op rij had gewonnen, kan de tweede plek achter koploper PSV door de remise donderdag weer kwijtraken aan Ajax. Dan moeten de Amsterdammers in eigen huis wel winnen van Excelsior. PEC blijft de nummer vier, met twee punten minder dan Ajax.

Open wedstrijd

PEC was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Met het nodige geluk bleef AZ-doelman Marco Bizot in de beginfase overeind. In de 32e minuut kon hij een schot van Younes Namli echter niet goed wegwerken. Ondaan reageerde attent: 1-0. Amper twee minuten later was het al weer gelijk. Uit een hoekschop kopte Jahanbakhsh raak bij de eerste paal.

Na de rust zag het publiek opnieuw een open wedstrijd, met twee aanvallend ingestelde ploegen. Met een boogbal van grote afstand op de binnenkant van de paal, een inzet van invaller Mats Seuntjens, kwam PEC in de slotfase goed weg. Dat gold aan de andere kant ook voor AZ, dat zich gelukkig mocht prijzen met de pijnlijke misser van Van Polen.

Komend weekeinde staat voor de Alkmaarders van John van den Brom al weer de volgende topper op het programma, want zondag komt Ajax op bezoek. PEC hervat de competitie zaterdag in Tilburg tegen Willem II.

