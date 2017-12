Ten Cate denkt met Al-Jazira 'drie bussen' nodig te hebben tegen Real

"We hebben morgen drie bussen nodig", grapt Ten Cate op zijn persconferentie voor de ontmoeting met de titelverdediger. "Misschien kan José Mourinho langskomen en er nog eens twee voor ons doel parkeren."

Al-Jazira mag als kampioen van het gastland meedoen aan het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten en won op weg naar de laatste vier al met 1-0 van het Nieuw-Zeelandse Auckland City en met diezelfde cijfers van Urawa Red Diamonds uit Japan.

De Madrilenen zijn echter van een ander kaliber, weet ook Ten Cate. "We mogen natuurlijk wel dromen, maar we moeten niet naïef zijn. We maken weinig kans, want het kwaliteitsverschil is simpelweg te groot."

Met de geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa heeft Ten Cate slechts één speler met ervaring tot zijn beschikking bij het WK. Voor de rest van zijn selectie, waarin Lassana Diarra ontbreekt, wordt het vooral een uitje tegen de Champions League-winnaar.

"Vooral de jongere jongens spelen weleens FIFA met Real Madrid op hun PlayStation, dus ze kennen de tegenstander wel op die manier. Het is natuurlijk prachtig dat ze nu tegenover de échte spelers staan."

Rolls Royces

Ook sterspeler Cristiano Ronaldo is met de Spanjaarden mee naar Abu Dhabi, maar Ten Cate laat zich niet verleiden tot een vergelijking tussen de Portugees en diens 'rivaal' Lionel Messi, met wie de Nederlandse coach nog werkte bij FC Barcelona.

"Het is als kiezen tussen twee Rolls Royces. De één is rood, de ander is blauw. En de één houdt van rood, de ander van blauw", zegt de 63-jarige Amsterdammer met een knipoog.

Hoewel Ten Cate zich beseft dat hij voor een schier onmogelijke opgave staat met Al-Jazira, gaat hij woensdag vooral genieten tegen Real. "Het is enorme eer en waarschijnlijk de knapste prestatie uit mijn loopbaan. We gaan ons uiterste best doen."

De winnaar van de halve finale strijdt zaterdag om de wereldtitel met het Braziliaanse Gremio, dat dinsdag na verlenging afrekende met het Mexicaanse Pachuca.