Dortmund maakt in eerste duel zonder Bosz einde aan dramatische reeks

Met Peter Stöger op de plaats van de zondag op straat gezette Bosz wist Dortmund voor het eerst sinds 30 september weer eens te winnen. De voorbije acht competitieduels leverden geen zege op voor de 'Borussen', al werd in het bekertoernooi tussendoor wel gewonnen van FC Magdeburg.

Verdediger Sokratis Papastathopoulos maakte in de 55e minuut de openingstreffer in de Opel Arena van Mainz. Shinji Kagawa zorgde in de slotfase voor de 0-2 en daarmee voor grote opluchting bij Dortmund.

Dortmund was nog wel uitstekend aan het seizoen begonnen, maar de 1-2 thuisnederlaag van afgelopen zaterdag tegen Werder Bremen werd Bosz fataal. Zondagochtend werd Stöger, die een week eerder nog zijn congé kreeg bij 1. FC Köln, gepresenteerd als opvolger van de van Ajax overgekomen coach.

Dankzij de welkome overwinning vindt Dortmund, dat ondanks slecht twee punten in de groepsfase van de Champions League mag overwinteren in de Europa League, weer aansluiting met de subtop. Mainz staat maar net boven de degradatiestreep.

Verhaegh

Verhaegh vestigde een Bundesliga-record door als eerste veldspeler ooit zestien doelpunten op rij te maken vanaf de penaltystip. De Nederlandse rechtsback hielp VfL Wolfsburg daarmee aan een punt tegen RB Leipzig.

De 34-jarige Verhaegh, die afgelopen zomer overkwam van FC Augsburg, opende na vijftien minuten de score vanaf elf meter. Die voorsprong werd na rust tenietgedaan door Marcel Halstenberg.

Waar Verhaegh de hele wedstrijd mee mocht doen van trainer Martin Schmidt, moest Jeffrey Bruma zijn rentree na een knieblessure nog even uitstellen. De Oranje-verdediger bleef negentig minuten op de bank, terwijl Riechedly Bazoer in de selectie van de 'Volkswagenclub' ontbrak.

Verhaegh maakte zijn laatste zestien competitiedoelpunten vanaf de penaltystip en begon die recordreeks in het seizoen 2014/2015 in het shirt van Augsburg. Zijn benutte strafschop tegen RB Leipzig was pas zijn eerste namens Wolfsburg, dat veilig in de middenmoot van de Bundesliga staat.

Voor nummer twee Leipzig was het al de derde competitiewedstrijd op rij zonder winst. Koploper Bayern München kan de voorsprong woensdag naar tien punten uitbreiden door thuis te winnen van Köln.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga