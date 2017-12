Twente boekt in degradatiekraker tegen NAC eerste zege onder Verbeek

Oussama Assaidi was met twee doelpunten de gevierde man aan Twente-zijde, al had hij zijn eerste goal grotendeels te danken aan een blunder van NAC-doelman Nigel Bertrams, die in de blessuretijd nog met rood werd weggestuurd.

Twente begon de degradatiekraker als hekkensluiter, maar klimt door de driepunter naar de vijftiende plek. Dat gaat ten koste van onder meer NAC, dat met hetzelfde puntenaantal één plek lager staat. Sparta Rotterdam en de nieuwe nummer laatst Roda JC verzamelden twee punten minder.

Verbeek nam eind oktober het roer over in Enschede, maar wist tot dusver alleen een punt te pakken tegen Ajax. De overige vier wedstrijden gingen verloren voor de trainer die als technisch manager een dubbelfunctie heeft bij Twente.

De laatste competitiezege van Twente dateerde van 21 oktober, toen Roda JC met 3-0 werd verslagen in de Grolsch Veste. Daarna werd in de beker nog wel gewonnen van FC Eindhoven (3-0), maar de 1-3 thuisnederlaag tegen Excelsior leidde vervolgens het ontslag van René Hake in.

Blunder

Uit tegen NAC moest Twente in de eerst helft opnieuw vrezen voor een teleurstelling, maar vlak na rust brak Assaidi het gezapige duel open. Zijn inzet was houdbaar, maar NAC-keeper Bertrams liet de bal door zijn handen glippen en was zo verantwoordelijk voor de 0-1.

Na een klein uur spelen kwam NAC nog wel langszij. Manchester City-huurling Thierry Ambrose kreeg de bal voor zijn voeten na een hoekschop en zag zijn schot via Twente-verdediger Peet Beijen achter Joël Drommel, die de voorkeur boven Jorn Brondeel kreeg, verdwijnen.

NAC mocht weer even hopen op meer, maar dat was niet van heel lange duur. Twee minuten later stuurde Assaidi de bal namelijk op fraaie manier in de verre bovenhoek. De thuisploeg wist er nog wel een slotoffensief uit te persen, maar verder dan een scrimmage voor het vijandige doel kwamen de Brabanders niet meer.

Bertrams maakte de ellende voor NAC in blessuretijd nog compleet door Twente-invaller Luciano Slagveer te torpederen, wat hem op een rode kaart van scheidsrechter Siemen Mulder kwam te staan.

Daardoor mocht Twente na negentig minuten en zes minuten blessuretijd de langverwachte vierde overwinning van het seizoen vieren en bleef het NAC van Stijn Vreven gedesillusioneerd achter in het eigen Rat Verlegh Stadion.

​Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie