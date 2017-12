Gremio via verlenging naar finale tegen Real of Ten Cate bij WK voor clubs

De winnaar van de Copa Libertadores staat zaterdag in de finale tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Real Madrid en Al-Jazira.

Gremio stroomde net als Real Madrid pas in de halve finales in. Pachuca, met Keisuke Honda (ex-VVV) wederom als basisspeler, rekende op weg naar de laatste vier nog na verlenging af met het Marokkaanse Wydad Casablanca (1-0).

In 1995 speelde Gremio ook al eens om het wereldkampioenschap. Toen bleek Champions League-winnaar Ajax na penalty's te sterk in Tokio. In 1983 werd wel gewonnen van Hamburger SV.

Ten Cate

De andere halve finale tussen titelverdediger Real Madrid en het Al-Jazira staat woensdag op het programma in het Zayed Sports City-stadion van Abu Dhabi.

Henk ten Cate is de trainer van de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten, waar ook de geboren Amsterdammer Mbak Boussoufa onder contract staat.

Vorig jaar was Real Madrid in de finale in het Japanse Yokohama na verlenging met 4-2 te sterk voor Kashima Antlers.