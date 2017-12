Guardiola vindt dat City zege op United 'normaal' heeft gevierd

"We hebben een normaal feestje gevierd na de wedstrijd. We waren blij, dat lijkt me logisch", aldus Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Swansea City van woensdag.

"Ik heb de spelers aangemoedigd om de winst te vieren. Eerst deden we dat op het veld met de fans en daarna zijn we naar de kleedkamer gegaan. Dat kan iedereen toch wel begrijpen? Als United een wedstrijd wint, dan vieren ze dat toch ook? We hebben niks anders gedaan dan normaal."

In Britse media gaat het sinds de derby van Manchester bijna alleen nog over de flinke ruzie in de spelerstunnel en rondom de kleedkamers van Manchester United en Manchester City.

Er zou onder meer een pak melk naar United-manager José Mourinho gegooid zijn. Het opstootje zou zijn begonnen omdat de Portugees vond dat de spelers van City te luidruchtig aan het feestvieren waren na de 1-2 zege.

De FA begon maandag een onderzoek naar het incident. De Engelse voetbalbond wil voor woensdag aan het einde van de middag van beide clubs een verklaring hebben over wat de Engelsen al 'milkgate' noemen.

Details

Guardiola wilde niet ingaan op wat er precies heeft plaatsgevonden in de catacomben van Old Trafford. "Wat er gebeurd is, gebeurt hopelijk nooit meer", zei de Spanjaard wel. "Ik geef geen commentaar op alle details uit de kranten."

De oud-coach van FC Barcelona en Bayern München vindt niet dat de ruzie de prestatie van zijn team overschaduwt. "Over de hele wereld hebben mensen gesproken over hoe wij speelden tegen United."

Mourinho

Mourinho had een halfuurtje later op zijn eigen persconferentie nog minder zin om te praten over het incident. "Ik ben hier niet om te reageren op de woorden van Guardiola", zei de United-manager.

"Deze persconferentie gaat over de wedstrijd tegen Bournemouth, niet over het duel met Manchester City. Het enige dat ik hierover nog kwijt wil, is dat het wat mij betreft een kwestie van diversiteit betreft. In gedrag en in opleiding. Dat is het en meer ook niet.''

Het nog ongeslagen Manchester City gaat met 46 punten ruim aan kop in de Premier League. United staat tweede met elf punten minder. Swansea City-Manchester City begint woensdagavond om 20.45 uur, een kwartier later trappen Manchester United en Bournemouth af op Old Trafford.

