Jörgensen op tijd hersteld van griep voor duel met Heerenveen

Jörgensen zou zondag bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op de bank beginnen, maar het duel werd wegens de sneeuwval afgelast. Inmiddels is de Deen weer hersteld.

Jean-Paul Boëtius was zondag aangewezen als de vervanger van Jörgensen in het centrum van de Rotterdamse voorhoede. Hij lijkt woensdag weer genoegen te moeten nemen met een plek op de bank. Voormalig Heerenveen-aanvaller Sam Larsson krijgt waarschijnlijk de voorkeur als linksbuiten.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst moet in De Kuip wel vijf verdedigers missen. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps komen pas na de winterstop weer in actie. Miquel Nelom en Bart Nieuwkoop zitten woensdag ook nog in de lappenmand bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Daardoor is er bij de Rotterdammers vermoedelijk weer een basisplaats voor Tyrell Malacia. De 18-jarige linksback debuteerde vorige week in het Champions League-duel met Napoli (2-1 zege) en zou ook in Utrecht in de basis hebben gestaan.

Wisselvallig

sc Heerenveen is bezig aan een wisselvallig seizoen en staat op de negende plaats. "Heerenveen kan bij vlagen heel goed voetballen en gevaarlijk zijn", zei de trainer van Feyenoord op zijn persconferentie.

De Friezen kunnen vermoedelijk pas na de winterstop weer beschikken over Martin Ödegaard. De Noor verblijft met een enkelblessure in zijn vaderland.

Het duel tussen Feyenoord en Heerenveen begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

