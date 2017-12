Cocu gelooft dat PSV nederlaag tegen Ajax verwerkt heeft

"We hebben tegen Ajax niet ons ware gezicht laten zien, dat moeten we beseffen. We hebben maandag de wedstrijd tegen Ajax teruggekeken en vervolgens dat duel afgesloten", aldus Cocu dinsdag tegen PSV TV.

De Eindhovenaren leden in de Johan Cruijff Arena pas voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies in de Eredivisie. PSV had zijn vorige twaalf duels in alle competities gewonnen.

De koploper, die nog steeds een voorsprong van vijf punten heeft op nummer twee AZ en zeven punten op nummer drie Ajax, heeft door het midweekse programma in de Eredivisie weinig tijd om stil te blijven staan bij de nederlaag in Amsterdam.

"We zijn maandag na het bekijken van Ajax-uit direct met de voorbereiding op Groningen gestart om met de gedachten bij die wedstrijd te zijn. Woensdag moeten we er weer staan", zegt Cocu.

Minder druk

PSV heeft dit decennium pas twee keer gewonnen in Groningen, in het seizoen 2015/2016 (0-3) en in het seizoen 2012/2013 (1-3). Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in het Noordlease Stadion in 1-1.

"We hebben het traditioneel lastig daar", zegt Cocu over de uitwedstrijd tegen FC Groningen. "Het is een ploeg met technisch vaardige spelers. Wellicht spelen zij ook met iets minder druk, maar ik wil laten zien dat wij geleerd hebben van het duel met Ajax. We moeten meer laten zien dan in Amsterdam."

Cocu moet het tegen FC Groningen stellen zonder Jürgen Locadia, die in de Arena een spierscheuring in zijn bovenbeen opliep en in ieder geval voor de winterstop niet meer in actie kan komen.

"Dat is een aderlating, maar geen excuus", stelt de trainer. "We hebben een brede selectie. Het is aan anderen om zijn rol nu in te vullen."

FC Groningen-PSV begint woensdagavond om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app