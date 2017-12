Martens en Miedema tevreden met verhoogde vergoedingen Oranjevrouwen

"Deze overeenkomst geeft een gevoel van waardering over wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd", zegt Martens op de website van de KNVB. Dinsdag meldde de voetbalbond dat ze een akkoord heeft gesloten met de Oranjevrouwen.

De financiële voorwaarden zijn volgens de bond verveelvoudigd. De inkomsten voor spelers die geselecteerd worden voor interlands gaan fors omhoog, evenals de bonussen bij kwalificatie voor het WK van 2019 in Frankrijk en de bonussen voor de prestaties op dat toernooi. Het nieuwe contract loopt tot en met die eindronde.

"Nu kunnen we het weer gewoon over voetbal hebben en op het veld laten zien hoe goed we zijn", zegt Europees en Wereldvoetbalster van het Jaar Martens.

Miedema

Ook spits Miedema is gelukkig met het resultaat van de onderhandelingen. "We hebben een aantal gesprekken gevoerd met de KNVB. Er waren af en toe pittige discussies, maar we zijn heel tevreden met de overeenkomst die er nu ligt."

"We gaan ons uiterste beste doen om ook van 2018 weer een succesvol jaar te maken en ons te plaatsen voor het WK 2019."

Oranje staat met zeven punten uit drie duels bovenaan in groep 3 van de WK-kwalificatie. In april worden de eerstvolgende duels gespeeld, tegen Noord-Ierland (thuis) en medekoploper Ierland (uit). Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi.