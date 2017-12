Locadia door spierscheuring pas na winterstop terug bij PSV

Die hamstringblessure houdt Locadia in ieder geval de rest van dit kalenderjaar aan de kant, meldt PSV dinsdag op de site van de club. De totale hersteltijd is misschien zelfs wel zo'n twee maanden.

De 24-jarige aanvaller, die dit seizoen negen doelpunten maakte in de Eredivisie, raakte in Amsterdam al na tien minuten geblesseerd. Locadia verliet strompelend het veld en werd vervangen door Luuk de Jong. Vanaf de bank zag hij PSV de tweede nederlaag van dit seizoen incasseren.

"Het is wat het is", reageert Locadia op Instagram. "Ik heb al eerder serieuse blessures overwonnen, dus geloof me als ik zeg dat ik zal vechten en mijn best zal doen om terug te keren op het veld."

"Ik wil graag de fans van Ajax bedanken voor alle berichten die ik heb gekregen, dat was iets wat ik niet had verwacht. Die berichten hebben me echt geholpen om de teleurstelling van zondag te verwerken. En natuurlijk moet ik ook de fans van PSV heel erg bedanken."

Cocu

De ploeg van trainer Phillip Cocu gaat met 39 punten uit vijftien wedstrijden wel nog steeds aan kop. PSV speelt tot aan de winterstop nog tegen FC Groningen, ADO Den Haag, VVV-Venlo (beker) en Vitesse.

Mogelijk trekt de Eindhovense club deze winter met de Argentijn Maximiliano Romero een nieuwe spits aan.

