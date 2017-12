KNVB en Oranjevrouwen akkoord over hogere vergoeding

De inkomsten van de speelsters worden in het nieuwe contract volgens de bond verveelvoudigd. Hierdoor kunnen de internationals zich beter focussen op de sport.

"Onze speelsters verdienen dit gewoon", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee tegen NUsport. "Het is een erkenning voor de positie die de Oranjevrouwen tegenwoordig innemen."

"Ze maken forse financiële stappen op alle fronten. Als ze geselecteerd worden voor interlands, ontvangen ze een betere vergoeding, maar ook de bonussen voor WK-kwalificatie en als ze ver komen op een toernooi zijn flink verhoogd", aldus Van der Zee. De KNVB-directeur wil geen uitspraken doen over bedragen.

Buitenland

Wel is duidelijk dat de speelsters van de Europees kampioen met hun hogere vergoedingen dichterbij de Europese top komen. Van der Zee: "We hebben een klein vergelijkend warenonderzoek gedaan bij onder meer Scandinavische landen en de internationals die in het buitenland spelen kwamen ook met bedragen aan die daar betaald worden."

In Engeland zijn de internationals in vaste loondienst van de bond. "De situatie in Engeland en bijvoorbeeld ook Frankrijk is niet te vergelijken met die in Nederland. Daar zijn veel meer middelen dan wij hier tot onze beschikking hebben", zegt Van der Zee.

Enkele maanden geleden trok de Noorse bond de vergoeding voor de mannen en de vrouwen gelijk. Zo ver wilde de KNVB niet gaan.

"In Noorwegen zijn alleen de vaste vergoedingen gelijkgetrokken", nuanceert Van der Zee. "De mannen en vrouwen krijgen beiden zes ton, maar als de mannen zich voor een toernooi plaatsen, ontvangen ze nog altijd een veel grotere bonus dan de vrouwen."

Commercieel

De Oranjevrouwen zijn sinds het gewonnen EK in eigen land commercieel interessant geworden. "We zijn in gesprek met enkele bedrijven die als sponsor willen instappen", vertelt Van der Zee.

"Met Talpa hebben we voor het eerst een contract gesloten over de uitzendrechten voor het vrouwenvoetbal bij Veronica. Aan de recettekant houden we voor het eerst geld over. Enkele jaren geleden kostte het nog geld om een vrouweninterland te organiseren."

Na het EK speelde Oranje WK-kwalificatieduels in het uitverkochte Noordlease Stadion in Groningen (capaciteit 22.550) en de Goffert in Nijmegen (12.500). Bij de kwalificatie voor het WK 2015 schommelden de toeschouwersaantallen bij thuisduels nog tussen de tweeduizend en zevenduizend.

Faciliteiten

"Tijdens het EK hebben we gezien dat de vrouwen op fantastische manier topsport hebben bedreven", vindt de KNVB-directeur. "De faciliteiten zijn de afgelopen jaren enorm verbeterd."

"De meiden voelen zich fantastisch op de nieuwe KNVB-campus in Zeist. Alle omstandigheden zijn er goed voor een optimale voorbereiding op wedstrijden. Op dit vlak zijn we echt Europese top."

"De begeleiding is de laatste tijd uitgebreid met bijvoorbeeld een mentale en psychologische coach, twee assistent-trainers en een grote medische staf."