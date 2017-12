Bayern neemt pas in voorjaar besluit over aflopend contract Robben

Ook Franck Ribéry (34) krijgt pas in de lente uitsluitsel over een nieuw contract bij de koploper van de Bundesliga. "Ze zijn beiden extreem goedbetaalde spelers", zegt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge tegen TZ.

"We weten wat we aan hen hebben. Robben en Ribéry hebben een grote betekenis voor onze club. Maar het is ook belangrijk hoe ze er voor staan."

Beide routiniers staan bekend om hun blessuregevoeligheid. Robben liep in november een hamstringblessure op en kreeg tijdens zijn revalidatie last van een ontstoken zenuw in zijn heup, waardoor zijn rentree nog even op zich laat wachten. Ribéry miste dit seizoen ruim twee maanden door een knieblessure.

"We zullen niet binnenkort een besluit over hun toekomst nemen, maar we zullen met beiden serieuze gesprekken voeren, ergens in het begin van het voorjaar", laat Rummenigge weten.

Bayern geeft spelers ouder dan 30 jaar doorgaans een contract voor één jaar. Vorig seizoen werd het contract van Robben in januari verlengd, Ribéry tekende eind november bij.

Ontspannen

Robben maakt zich geen zorgen over zijn toekomst. Bij een bezoek aan een fanclub zei de aanvaller zondag: "Ik heb nog niet met de verantwoordelijken gesproken, maar ik ben totaal ontspannen over de situatie."

Robben, die in oktober zijn laatste van 96 interlands voor Oranje speelde, laat het besluit over zijn toekomst mede afhangen van welke trainer Bayern aanstelt. De 72-jarige Jupp Heynckes is dit seizoen de opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti, maar de leiding van de Duitse koplopler heeft al duidelijk gemaakt dat er voor de komende jaargang een nieuwe trainer zal worden aangesteld.

"Je neemt alles mee in zo'n besluit", aldus Robben. "Het gaat om het totaalpakket, ook de trainer hoort daarbij."

Gnabry

Met Serge Gnabry heeft Bayern er volgend seizoen een optie bij op de vleugel. De Duitser werd afgelopen zomer overgenomen van Werder Bremen en meteen uitgeleend aan Hoffenheim.

"Hij krijgt veel speeltijd en heeft zich goed ontwikkeld. Het is zo gepland dat hij na dit seizoen bij ons terugkeert", zegt Rummenigge over de 22-jarige Gnabry.

Bij de loting voor de achtste finales van de Champions League werd Bayern maandag aan Besiktas gekoppeld. In de Bundesliga staat woensdag een thuiswedstrijd tegen 1.FC Köln op het programma. Bayern heeft een voorsprong van acht punten op naaste belager RB Leipzig.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga