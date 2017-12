United-middenvelder Herrera pleit voor regelwijziging na 'onterecht' geel

Herrera ging in de slotfase van de met 1-2 verloren derby gretig naar de grond na contact met City-verdediger Nicolas Otamendi. In plaats van een strafschop kreeg hij echter een gele prent van arbiter Michael Oliver.

Voor de 28-jarige Spanjaard is het al zijn vierde gele kaart van het seizoen, waardoor hij nu 'op scherp' staat. "Ik vond de kaart niet terecht", zei Herrera tegen The Telegraph. "In de eerste helft overkwam hetzelfde met Gabriel Jesus en Leroy Sané en zij kregen geen gele kaart."

Herrera vindt dat Otamendi wel degelijk een overtreding maakte. "Ik raakte de bal eerst, waarna hij op mijn voet ging staan. Dat heeft iedereen kunnen zien. Natuurlijk maakt iedereen weleens een fout, ook de scheidsrechter."

De oud-speler van Athletic Bilbao stelt nu echter in de problemen te zitten. "Ik wil namelijk elke wedstrijd spelen. Als zoiets in Spanje gebeurt, kan je in beroep gaan en maken ze de kaart ongedaan. Dat is iets wat ze aan de Premier League kunnen verbeteren, want het is verder een geweldige competitie. Hopelijk veranderen ze die regel ooit."

Ook zijn coach José Mourinho baalde van het incident. Hij oordeelde dat Oliver een 'cruciale fout' maakte. "We vochten voor de winst. Het zijn uiteindelijk de incidenten die het duel beslissen. En het niet geven van de strafschop was een groot incident."

