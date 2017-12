Memphis en Tete met Lyon tegen Villarreal in knock-outfase EL

De Franse topclub, die vorig seizoen in de halve eindstrijd werd uitgeschakeld door Ajax, speelt eerst een thuiswedstrijd tegen de Spaanse opponent. De finale van de Europa Leauge is in het stadion van Lyon.

Stefan de Vrij en Lazio strijden met FCSB, het vroegere Steaua Boekarest, om een plek in de achtste finales. Lazio bereikte de knock-outfase in een groep met onder meer Vitesse. OGC Nice, dat ook in groep K zat, neemt het met Wesley Sneijder in de gelederen op tegen Lokomotiv Moskou.

Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens wachten met Atalanta Bergamo een tweeluik met Borussia Dortmund, waar trainer Peter Bosz zondag op straat werd gezet. AC Milan, dat met Lazio en Atalanta behoort tot de vier Italiaanse clubs in de knock-outfase, neemt het op tegen het Ludogorets van Jody Lukoki en Virgil Misidjan.

Spartak Moskou en Quincy Promes werden bij de loting gekoppeld aan Athletic Bilbao, terwijl aanvoerder Mitchell Donald met Rode Ster Belgrado tegen Spartaks stadgenoot CSKA Moskou speelt. Bas Dost treft Astana FK met Sporting Lissabon.

Arsenal

Arsenal, dat voor het eerst in jaren niet uitkomt in de Champions League en vrij eenvoudig de groepsfase van de Europa League overleefde, reist af naar Zweden voor een confrontatie met Östersunds FK.

Napoli eindigde in de Champions League in een groep met Feyenoord als derde en is de vierde Italiaanse club in de zestiende finales van de Europa League. De ploeg van trainer Maurizio Sarri speelt tegen RB Leipzig.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 15 februari. De returns zijn een week later. De finale is op 16 mei in het Parc Olympique Lyonnais. Vorig seizoen dolf Ajax in de eindstrijd het onderspit tegen Manchester United: 2-0.

Volledige loting

Borussia Dortmund-Atalanta Bergamo

OGC Nice-Lokomotiv Moskou

FC Kopenhagen-Atletico Madrid

Spartak Moskou-Athletic Bilbao

AEK Athene-Dinamo Kiev

Celtic-Zenit Sint-Petersburg

Napoli-RB Leipzig

Rode Ster Belgrado-CSKA Moskou

Olympique Lyon-Villarreal

Real Sociedad-Red Bull Salzburg

Partizan Belgrado-Viktoria Pilzen

FCSB-Lazio

Ludogorets-AC Milan

Astana FK-Sporting Lissabon

Östersunds FK-Arsenal

Olympique Marseille-SC Braga

