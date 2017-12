KNVB zet streep door alle Jupiler League-duels van maandagavond

De KNVB meldt maandagochtend dat de bond bij de drie Jupiler League-wedstrijden sneller duidelijkheid wilde geven over het wel of niet doorgaan van de duels dan zondag bij het Eredivisie-programma. Toen werd pas vlak voor de aanvangstijden besloten om FC Utrecht-Feyenoord en Sparta Rotterdam-Vitesse af te gelasten.

"Zondag ontstond onduidelijkheid rondom de afgelastingen in de Eredivisie, waardoor supporters lange tijd niet wisten waar ze aan toe waren. De KNVB realiseert zich dat die situatie voor niemand plezierig was", schrijft de bond.

FC Oss-NEC zou eigenlijk vrijdagavond al gespeeld worden, maar toen werd het duel twintig minuten voor aanvang door scheidsrechter Reinold Wiedemeijder afgelast vanwege de sneeuwval in Oss.

Vijf andere Jupiler League-wedstrijden op vrijdag gingen wel gewoon door. Helmond Sport-FC Eindhoven werd na 25 minuten gestaakt. Dat duel wordt volgende week maandag hervat. Het is nog niet bekend wanneer de drie Jupiler League-wedstrijden van maandagavond ingehaald zullen worden.

In de Eredivisie staat een midweekse speelronde op het programma. Die begint dinsdag met NAC Breda-FC Twente en PEC Zwolle-AZ. De KNVB bekijkt 's ochtends per wedstrijd of die kan doorgaan. Het is de bedoeling dat dinsdag in de Jupiler League de wedstrijd Go Ahead Eagles-Jong PSV wordt ingehaald. Door de sneeuw moest dit duel vrijdag worden afgelast.

Code oranje

Het KNMI heeft voor maandag wederom code oranje afgegeven, een waarschuwing voor gevaarlijk weer. De verwachting is dat het vooral in de loop van de middag weer gaat sneeuwen.

Het NK tennis in het Topsportcentrum in Rotterdam heeft ook last van het winterweer. Het toernooi zou maandag beginnen, maar alle wedstrijden van de openingsdag zijn verplaatst naar later in de week.

De KNVB heeft ook alle zaalvoetbalwedstrijden van maandag afgelast.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Jupiler League