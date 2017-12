'Spelers City gooien melk naar Mourinho bij opstootje in spelerstunnel'

Diverse Britse media, waaronder The Telegraph en BBC, schrijven dat Mourinho na de 1-2 zege van City in de gang tussen de kleedkamers om wat meer respect vroeg van de City-spelers. Er ontstond een woordenwisseling in het Portugees tussen de Braziliaanse City-keeper Ederson en United-manager Mourinho.

Zo'n twintig stafleden en spelers waren vervolgens bij het opstootje betrokken. Er zou onder meer een pak melk richting Mourinho gegooid zijn, dat vlak achter hem tegen de muur uiteenspatte.

Mikel Arteta, assistent-trainer van Manchester City, hield een bloedende wond over aan het opstootje. De Spanjaard had een snee boven zijn wenkbrauw na het handgemeen.

Schwalbe

Bij de interviews na de wedstrijd verzweeg Mourinho de gebeurtenissen rond de kleedkamers. Wel uitte de Portugees zijn onvrede over een beslissing van arbiter Michael Oliver in de slotfase.

In de 79e minuut gaf Oliver geel aan Ander Herrera wegens een schwalbe. Volgens Mourinho had zijn ploeg recht op een penalty. "We vochten er voor. Het zijn uiteindelijk de incidenten die het duel beslissen", zei Mourinho. "En het niet geven van de strafschop was een groot incident."

"Ik denk dat City een erg goed team heeft, maar ze hebben wel heel veel geluk", ging Mourinho verder. "Alle beslissingen vallen uit in hun voordeel. Ook vandaag maken ze twee doelpunten die op ongelooflijke wijze tot stand kwamen. Die kwamen uit het niets, twee makkelijke goals."

Het is nog niet bekend of de Engelse bond FA een onderzoek instelt naar het incident na de stadsderby.

City sloeg door de winst aan kop van de Premier League een gat van elf punten met naaste achtervolger United. Woensdag gaat de ploeg van Josep Guardiola op bezoek bij Swansea City en speelt United thuis tegen Bournemouth.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League