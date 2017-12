'PSV betaalt ruim tien miljoen voor Argentijns toptalent Romero'

Diverse media in Nederland, Argentinië en ook Duitsland melden dat de transfer zo goed als rond is. PSV werd al gefeliciteerd met "een toptransfer" door Michael Reschke, technisch directeur van VfB Stuttgart.

Die Duitse club was eveneens in de markt voor Romero en bood naar verluidt 10,5 miljoen euro voor de talentvolle spits van Velez Sarsfield. Maar Romero verkiest een aanbieding van de koploper van de Eredivisie boven een contract bij de huidige nummer dertien van de Bundesliga.

Volgens media in Argentinië reist Romero op dinsdag of woensdag naar Nederland voor de medische keuring. Als dat geen problemen oplevert, tekent hij een contract tot de zomer van 2023 in Eindhoven.

Winterstop

Romero, die in januari zijn negentiende verjaardag viert, debuteerde in 2016 voor Velez Sarsfield. In veertig duels was hij goed voor negen treffers.

Romero kan in de winterstop al aansluiten bij PSV, dat zondag in de topper tegen Ajax een 3-0 nederlaag leed.

De ploeg uit Eindhoven heeft daardoor nog een voorsprong van vijf punten op naaste belager AZ. Woensdag staat er voor PSV een uitduel met FC Groningen op het programma.

