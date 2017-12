Van de Beek: 'Door zege op PSV is alles weer mogelijk in Eredivisie'

"We moesten winnen, anders was het klaar. Bij dertien punten achterstand hadden we een wonder nodig gehad, maar met zeven punten verschil is er weer van alles mogelijk", aldus de middenvelder, die hoopt dat de zege in de Arena de opmaat is voor een stabiele reeks van de Amsterdammers.

"Wat vorige week tegen FC Twente (3-3, red.) gebeurde mag niet meer. We hebben nu laten zien wat we in ons hebben en dat moeten we de komende weken elke wedstrijd laten zien. Niet zo dom zijn om weer onnodig punten te verspelen."

In de aanloop naar de topper voelde Van de Beek, die een ruim kwartier voor tijd de derde Ajax-goal maakte, dat er voor Ajax veel druk op stond.

"PSV had de genadeklap kunnen uitdelen. Je kan denken dat ze daarom aanvallender zouden spelen, maar ze wilden juist onze fouten afwachten en dan op snelheid toeslaan. Gelukkig hebben we amper domme fouten gemaakt. Iedereen was scherp."

De baas

De 22-jarige Van de Beek merkte dat de spelers van Ajax veel voor elkaar over hadden. "Als een van ons de bal verloor, zat een ander er bovenop. Dat moet eigenlijk elke wedstrijd, niet alleen in topwedstrijden. We hebben met lef gespeeld."

Op de 3-0 eindstand valt volgens de enkelvoudig Oranje-international daarom weinig af te dingen. "Wij waren de baas op het veld. We domineerden, zoals we dat van tevoren hadden afgesproken."

Sleutel daarbij leek de plek centraal achterin voor Frenkie de Jong, die van origine een middenvelder is. "Het was lekker om met Frenkie achter me te spelen. Bij balbezit heb je er eigenlijk een extra middenvelder erbij en dat is heerlijk. Van mij mogen we vaker zo spelen."

De eerstvolgende Eredivisiewedstrijd van Ajax is donderdag in de Arena tegen Excelsior. PSV speelt een dag eerder uit tegen FC Groningen.

