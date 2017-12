Mourinho vreest dat titelstrijd over is en baalt van niet gegeven penalty

City boekte op Old Trafford al de veertiende overwinning op rij, waarmee het het record van Arsenal evenaart. De treffers werden gemaakt door David Silva en Nicolas Otamendi, terwijl Marcus Rashford tussendoor gelijk maakte. De voorsprong van City bedraagt nu elf punten.

"De titelstrijd is waarschijnlijk over", zei Mourinho na afloop tegen de BBC. "Iedereen zal nog voor de punten blijven vechten om het gat terug te brengen, maar zij zijn nu zeker in het voordeel."

Mourinho klaagde na afloop over scheidsrechter Michael Oliver, die in zijn ogen in de slotfase verzuimde om zijn ploeg een strafschop te geven. Ander Herrera ging neer na een duel, maar in plaats van een penalty volgde een gele kaart voor een schwalbe.

"Ik leef mee met de scheidsrechter, want hij floot erg sterk. Helaas maakte hij een cruciale fout. Het was een overduidelijke strafschop. Als hij hem wel geeft, wordt het 2-2 met nog twintig minuten te spelen."

Incidenten

Dat United het grootste deel van het duel achter de feiten aanliep en het balbezit aan City moest laten, speelde volgens Mourinho geen rol. "We vochten er voor. Het zijn uiteindelijk de incidenten die het duel beslissen. En het niet geven van de strafschop was een groot incident."

"Ik denk dat City een erg goed team heeft, maar ze hebben wel heel veel geluk", ging Mourinho verder. "Alle beslissingen vallen uit in hun voordeel. Ook vandaag maken ze twee doelpunten die op ongelooflijke wijze tot stand kwamen. Die kwamen uit het niets, twee makkelijke goals."

Manchester United kan over drie dagen revanche nemen als Bournemouth op bezoek komt. City gaat in Wales op bezoek bij Swansea City.

