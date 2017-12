Van Ginkel en Hendrix hopen dat PSV snel schakelt na 'klap' tegen Ajax

"Dit is een klap, maar we staan nog steeds bovenaan. Het positieve moet snel weer boven komen", zei Van Ginkel na de dikke nederlaag in de Arena.

Hendrix benadrukte dat de Eindhovenaren woensdag in het Noordlease Stadion anders moeten spelen dan tegen Ajax. "We moeten veel meer brengen, dat is duidelijk. Hopelijk kunnen we ons meteen revancheren."

De 22-jarige middenvelder sprak verder van een "verdiende zege voor Ajax". Van Ginkel noemde Ajax aan de bal "veel beter". "Wij wilden rust brengen aan de bal, maar iedere keer als we de bal hadden gaven we hem zo weer weg", aldus Van Ginkel, die voor rust geen enkele kans creëerde met PSV.

"Het doel was Ajax ophouden en dan vanuit de omschakeling gevaar stichten. Dat tegenhouden lukte in het eerst uur maar daarna gaven we de wedstrijd uit handen. Na de 1-0 waren we het helemaal kwijt."

Te verdedigend

Pas toen Ajax via goals van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek op een 3-0 voorsprong stond, kreeg PSV kansen.

"Toen begonnen we pas te voetballen", zei Hendrix. "Dat had eerder gemoeten, al gaven we de goals ook te makkelijk weg. Daar heb ik de pest over in. Of we te verdedigend hebben gespeeld? Dat was nou eenmaal de keuze en dan moet je daar ook 100 procent voor gaan. Nogmaals we hebben te weinig gebracht."

FC Groningen tegen PSV begint woensdag om 18.30 uur. Een dag later speelt Ajax, dat zeven punten minder heeft dan de Eindhovense koploper, om 20.45 uur thuis tegen Excelsior.

