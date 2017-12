Trotse Keizer geniet van 'volwassen' Ajax in topper tegen PSV

"Ik vond ons deze wedstrijd heel volwassen spelen. We waren goed in balbezit en hebben met lef gespeeld. Dat stemt mij wel tot tevredenheid. Ik heb genoten van mijn team", aldus Keizer in gesprek met FOX Sports.

Ajax had in de eerste helft al verreweg het meeste balbezit, maar veel kansen leverde dat niet op. Na rust maakte de thuisploeg alsnog het verschil door doelpunten van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek.

Door de overtuigende zege verkleinde Ajax het relatief grote gat met PSV tot zeven punten en houdt het de titelaspiraties in leven. Keizer realiseerde zich dat een zege op de Eindhovenaren cruciaal was.

"We zijn niet verder achterop geraakt door dit prima resultaat. Het scoreverloop zat ook mee en de supporters voelden goed aan wanneer we het even moeilijk hadden", aldus Keizer.

"Ik heb altijd al gezegd: als we het verschil niet te groot laten worden voor de winterstop, dan kunnen we enorm verrassen in de tweede seizoenshelft."

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu was vanzelfsprekend in mineur na de vrij kansloze nederlaag in de Arena. De coach vond dat zijn ploeg geen moment recht had op een resultaat tegen Ajax.

"Ik ben heel teleurgesteld. We hebben niet ons spel kunnen spelen en niet ons gebruikelijke niveau gehaald dat nodig is om een topper te winnen. Ajax heeft verdiend gewonnen", zo concludeerde Cocu.

Het defensief spelende PSV hield in de eerste helft nog relatief eenvoudig stand, maar liet aanvallend weinig zien. "We hadden in de eerste helft veel te weinig lef om iets goeds te doen met de bal", zag ook Cocu. "We hebben wel strijd gebracht en defensief hadden we het goed voor elkaar, maar je moet ook in balbezit meer laten zien."

