Ajax verslaat koploper PSV en brengt spanning terug in Eredivisie

Halverwege was het nog 0-0, waarna Ajax in de tweede helft orde op zaken stelde. Treffers van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek zorgden voor de overtuigende zege.

Door de overwinning is de voorsprong van koploper PSV op nummer drie Ajax geslonken tot zeven punten. AZ, dat zaterdag met 5-0 won van Heracles Almelo is de nummer twee, met vijf punten achterstand op de Eindhovense club.

Overigens kan PSV zich woensdag al herstellen van de verloren topper, want dan speelt de ploeg van trainer Phillip Cocu in de midweekse speelronde uit tegen FC Groningen. Ajax neemt het een dag later thuis op tegen Excelsior.

Blessure

Op basis van de opstelling - PSV begon met Derrick Luckassen als extra middenvelder en slechts twee spitsen - was duidelijk dat de Eindhovenaren de bal in de topper vooral aan Ajax zouden laten. Jürgen Locadia en Hirving Lozano moesten voorin met hun snelheid voor gevaar zorgen, maar dat plan kon al na tien minuten overboord omdat Locadia geblesseerd raakte. Hij werd vervangen door Luuk de Jong.

Ondertussen lukte het Ajax niet om door de defensie van PSV heen te breken. De Amsterdammers kwamen in het eerste halfuur niet verder dan voorzetten van Hakim Ziyech en David Neres en die kwamen niet tot bij spits Kasper Dolberg.

Bij gebrek aan kansen was er wel veel strijd. Jorrit Hendrix en Schöne kregen geel na duw- en trekwerk en Veltman had het aan de stok met zowel Lozano als Luckassen.

Zes minuten voor rust was er eindelijk een grote kans en die was voor Ajax. Een corner van Lasse Schöne werd doorgekopt tot bij Dolberg. Met doelman Jeroen Zoet uit positie had hij de bal bij de tweede paal voor het inkoppen, maar de inzet van de Deen ging over.

Afstandsschot

Zonder wijzigingen halverwege toonde PSV aan het begin van de tweede helft meer aanvallende intenties, maar dat gaf de thuisploeg meer ruimte. De tweede grote kans was dan ook opnieuw voor Ajax. Justin Kluivert leverde een uitstekende voorzet af, waarna de opgekomen Matthijs de Ligt over kopte.

Een paar minuten later was het wel raak voor de ploeg van Keizer. Een afgeslagen corner kwam bij Neres, die vanaf een meter of twintig in een keer uithaalde. Zoet had geen antwoord op het lage schot van de Braziliaan (1-0).

Gesterkt door de voorsprong werd het 25 minuten voor tijd nog mooier voor Ajax. Ditmaal was het Schöne die de bal oppikte en Zoet met een prachtig schot vanaf de rand van het strafschopgebied kansloos liet.

De 2-0 leek de knock-out voor PSV, al werd het door Luckassen weer bijna spannend. De verdedigende middenvelder haalde van grote afstand uit, maar Ajax-doelman André Onana voorkwam de aansluitingstreffer. Van de Beek gaf de bezoekers vervolgens de genadeklap. Uit een lastige hoek ramde hij de 3-0 binnen.

Marco van Ginkel was in de slotfase nog dicht bij een Eindhovense goal. De vrije trap van de aanvoerder eindigde op de lat, waardoor het 3-0 bleef, een uitslag die de spanning in de Eredivisie enigszins terugbrengt.

