KRC Genk zet coach Stuivenberg na bijna een jaar aan de kant

Stuivenberg (47) was net geen jaar in dienst bij Genk. Vorig seizoen maakte de ploeg vooral in Europa indruk met een plek in de kwartfinales van de Europa League.

In de competitie liep het echter minder. Genk wist zich niet opnieuw voor Europees voetbal te plaatsen en ook dit seizoen zat er weinig schot in de ploeg. De equipe staat negende met 23 punten uit achttien duels.

"KRC Genk bedankt Albert Stuivenberg voor zijn professionalisme en grote inzet en wenst hem alle succes toe in hun verdere loopbaan", meldt Genk zondag op de website. Jos Daerden leidt voorlopig de trainingen en wedstrijden van de ploeg uit Belgisch Limburg.

Van Gaal

De in Rotterdam geboren Stuivenberg was twee jaar assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Daarvoor was hij jarenlang actief als jeugdtrainer bij de KNVB.

De oud-speler van HFC Haarlem en Telstar was coach van Oranje onder 17 jaar en had daarnaast één jaar Jong Oranje onder zijn hoede.

Stuivenberg is zondag al de tweede Nederlandse trainer die in een buitenlandse competitie wordt ontslagen. Peter Bosz ging hem voor bij Borussia Dortmund.

