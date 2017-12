Ten Hag vindt afgelasting FC Utrecht-Feyenoord 'wijs besluit'

De hevige sneeuwval in Nederland zorgde voor een onbespeelbaar veld in Stadion Galgenwaard. De wedstrijd werd in eerste instantie nog uitgesteld, maar scheidsrechter Björn Kuipers besloot het duel toch af te gelasten.

"Als je alle plussen en minnen bij elkaar zet, dan is het een wijs besluit", zei Ten Hag zondag in gesprek met FOX Sports. "Op een gegeven moment lag wel tot zeven centimeter sneeuw. Het veld was onbespeelbaar."

Ten Hag had het liefst gespeeld tegen Feyenoord, maar realiseerde zich ook terdege dat het onverantwoord was geweest. "De veiligheid van de spelers was niet gewaarborgd door het gladde veld", constateerde de coach.

"We wilden heel graag voetballen, maar de mensen zouden ook niet de wedstrijd hebben gezien waar ze op hoopten. Het was gewoon heel moeilijk geweest om op dit veld te spelen."

Blom

Door de weeromstandigheden ging er niet alleen een streep door Utrecht-Feyenoord, maar ook door Sparta-Vitesse. De topper tussen Ajax en PSV werd bovendien een kwartier uitgesteld, omdat veel supporters in de file staan.

Scheidsrechter Kevin Blom, die de leiding heeft over de topper in de Johan Cruijff Arena, leefde voor aanvang van de wedstrijd in gesprek met FOX Sports mee met de supporters die besneeuwde en gladde wegen moesten trotseren om naar Amsterdam te komen.

"Onderweg was het heel gevaarlijk. Ik dacht bij mezelf: moeten we dan echt alles aan de kant zetten om deze wedstrijd te laten doorgaan? Ik ga daar niet over, het is aan de gemeente en de burgemeester om een beslissing te nemen."

"Als KNVB zijn we ervoor om de wedstrijden door te laten gaan, maar wat mij betreft niet ten koste van alles", zei Blom. "Als de fans hier niet naartoe kunnen komen en de veiligheid in het geding is, heb ik er begrip voor als de overheid zegt: we zetten een streep door deze wedstrijd. Maar dat is niet aan mij."

KNVB

De KNVB wil snel om de tafel met het Supporterscollectief en de clubs om de situatie rondom de afgelastingen van zondag te bespreken. De voetbalbond noemt het in een verklaring "erg vervelend voor de vele supporters voor wie de situatie lange tijd onduidelijk was."

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen wil de bond snel overleggen met het Supporterscollectief en de betrokken clubs. "Er wordt getracht op korte termijn een groep van afgevaardigden bij elkaar te krijgen om deze kwestie te bespreken."

