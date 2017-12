FC Utrecht-Feyenoord en Sparta-Vitesse afgelast door hevige sneeuwval

De wedstrijd in Stadion Galgenwaard tussen Utrecht en Feyenoord werd al uitgesteld tot 15.15 uur. Scheidsrechter Björn Kuipers besloot vlak daarvoor alsnog om het duel af te gelasten.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd tussen de nummer vijf en zes in de Eredivisie wordt ingehaald. Feyenoord vervolgt de competitie woensdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, terwijl Utrecht op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Vooralsnog gaat de topper tussen Ajax en PSV zondag wel gewoon door. Het dak van de Johan Cruijff Arena is al dagen dicht en dus ligt er geen sneeuw op het veld. De wedstrijd is wel met een kwartier uitgesteld naar 17.00 uur, omdat veel supporters in de file staan.

Sparta-Vitesse

Het duel tussen Sparta en Vitesse, dat stond gepland voor 14.30 uur, werd ook in eerste instantie uitgesteld. Scheidsrechter Danny Makkelie oordeelde echter alsnog dat het veld in Rotterdam niet goed genoeg was om de wedstrijd door te laten gaan.

Vitesse komt woensdag weer in de eigen Gelredome in actie tegen Willem II, terwijl Sparta donderdag op bezoek gaat bij Heracles Almelo.

