Dortmund-directeur Watzke: 'Bosz blijft ondanks ontslag geweldige coach'

"Zaterdagavond hebben we Peter verteld dat de wegen per direct scheiden. Het was een heel emotioneel moment, maar het ging wel op een stijlvolle manier", zei Watzke zondag op de persconferentie, waar het ontslag van Bosz en de benoeming van diens opvolger Peter Stöger werden aangekondigd.

De bekendmaking van het ontslag van Bosz volgde een dag na de pijnlijke thuisnederlaag van Dortmund tegen Werder Bremen (1-2). Voor de 'Borussen' was dat al de achtste competitiewedstrijd op rij zonder zege. De laatste overwinning in de Bundesliga dateert nog steeds van 30 september.

Ook in de Champions League maakte Dortmund allesbehalve een goede indruk. De ploeg van Bosz verloor deze week met 3-2 bij Real Madrid en sloot de groepsfase van de Champions League zo af zonder zege.

Spijt

Watzke heeft ondanks de slechte resultaten geen spijt van de aanstelling van Bosz, die van zijn eerste zeven competitieduels er nog zes won. "We zien Peter ook na zijn ontslag nog steeds als een geweldige coach en goed mens. Daarom wil ik hem namens heel Borussia Dortmund bedanken."

Bosz, die vorig seizoen nog de Europa League-finale bereikte met Ajax, kon ook rekenen op mooie woorden van technisch directeur Michael Zorc. "Ik wil Peter graag persoonlijk bedanken. Hierbij wil ik ook nog maar eens benadrukken dat het een heel moeilijke beslissing was."

Dortmund neemt momenteel de zevende plek in op de ranglijst met 22 punten. Koploper Bayern München heeft momenteel dertien punten meer.

Stöger

Stöger, die eerder deze maand nog werd ontslagen bij hekkensluiter FC Köln, krijgt nu de opdracht om Dortmund uit het slop te trekken. Watzke wil de nieuwe coach echter niet direct opzadelen met allerlei doelstellingen.

"Laat Peter eerst maar even rustig het team leren kennen. Het zou mooi zijn als we nog een paar punten pakken tot de Kerst, maar na de winterstop kunnen we pas echt over doelstellingen praten."

Stöger, die een contract tot de zomer heeft getekend bij Dortmund, kijkt uit naar zijn nieuwe klus. "Ik ben erg blij dat ik bij deze club mag gaan werken. Dit is een kans die je één keer in je leven krijgt en ik heb zin om te kijken wat de mogelijkheden zijn met deze groep."

