Teleurgestelde Verbeek vindt dat Twente na 'ippon' recht had op penalty

In de eigen Grolsch Veste incasseerde Twente de vierde nederlaag in de eerste vijf duels onder Verbeek. De Hagenaars wonnen door een goal van Abdenasser El Khayati in de negentigste minuut met 2-3.

Volgens Verbeek had de thuisploeg op dat moment echter al op voorsprong moeten staan. In de 86e minuut liet scheidsrechter Allard Lindhout doorspelen na een overtreding van Donny Gorter op Fredrik Jensen.

Een overduidelijke strafschop, vindt Verbeek. "Ja, dat denk ik wel", zegt hij tegen FOX Sports. "Maar afijn, hij staat er met z'n neus bovenop en geeft 'm niet, daar gaat het om", legt de 55-jarige oefenmeester zich neer bij de beslissing van Lindhout. "Maar volgens mij was er heel duidelijk contact."

"Hij miste finaal de bal en als je dan de voet raakt en de speler valt... In het judo is dat een ippon. Hier kan niemand ontkennen dat het een penalty is, dat lijkt me duidelijk. Beelden liegen niet, maar daar hebben we niets aan. Fons (Groenendijk, red.) is de lachende trainer en ik ben de teleurgestelde trainer."

Gevarenzone

Verbeek werd eind oktober als opvolger van René Hake aangesteld door Twente. De oud-coach van onder meer Bochum, Nürnberg, AZ, Heracles Almelo, Feyenoord en Heerenveen mag als manager bovendien het technische beleid bepalen in Enschede.

Hij wist de Tukkers tot dusver nog niet uit de gevarenzone te loodsen en bezet na vijftien speelrondes de achttiende en laatste positie in de Eredivisie. Verbeek gelooft niettemin dat het kalenderjaar 2017 positief afgesloten kan worden door Twente.

Winterstop

"Vanavond goed slapen en dan morgen weer opstaan. Het voordeel is dat we nu niet te lang kunnen napraten over deze wedstrijd, want de eerstvolgende klus staat al weer te wachten. Dat is NAC", doelt hij op de uitwedstrijd van aanstaande dinsdag tegen de concurrent uit Breda.

"De laatste drie wedstrijden voor de winterstop moeten we haast winnen, willen we een redelijke uitgangspositie hebben voor de tweede seizoenshelft. Dat betekent NAC-uit, Vitesse-thuis en Excelsior-uit. Die boodschap ga ik ze meegeven. Kijken of die doelstelling haalbaar is."

FC Twente is ondanks de teleurstellende prestaties in de competitie nog wel actief in het bekertoernooi. Woensdag 20 december wacht Ajax in de achtste finales. Vorige week pakte Verbeek zijn enige punt uitgerekend tegen de Amsterdammers (3-3).

