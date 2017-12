Peter Bosz na halfjaar ontslagen als trainer Borussia Dortmund

Dat maakte de clubleiding van Dortmund zondagmiddag bekend op een persconferentie. Ook zijn assistent Hendrie Krüzen vertrekt per direct bij Dortmund. Bosz was pas bezig aan zijn eerste seizoen in het Signal Iduna Park, nadat hij begin juni werd overgenomen van Ajax.

Zijn opvolger Stöger werd vorige week nog op straat gezet door hekkensluiter 1. FC Köln. De 51-jarige Oostenrijker neemt Manfred Schmidt en Jörg Heinrich mee als assistenten.

Bosz is al de vierde Nederlandse trainer die dit seizoen door een club uit een grote buitenlandse competitie op straat wordt gezet. Andries Jonker (VfL Wolfsburg), Frank de Boer (Crystal Palace) en Ronald Koeman (Everton) gingen hem voor.

Door het vertrek van Bosz in er geen enkele Nederlandse trainer meer werkzaam in één van de vier grote Europese competities: de Bundesliga, Premier League, Primera Division en Serie A.

Fataal

Bosz wist sinds 30 september al geen competitiewedstrijd meer te winnen met zijn Duitse werkgever en ging zaterdag op eigen veld pijnlijk onderuit tegen laagvlieger Werder Bremen (1-2). Dat is de geboren Apeldoorner nu fataal geworden bij 'BVB'.

Na een uitstekende seizoensstart wacht de achtvoudig landskampioen intussen al acht wedstrijden op een overwinning in de Bundesliga.

In de groepsfase van de Champions League werden bovendien maar twee punten gepakt, wat wel genoeg is voor overwintering in de Europa League.

Rustig

Bosz liet zaterdag na de zoveelste deceptie al doorschemeren dat hij de bui voelde hangen. "Ik vind dat ze al extreem lang rustig zijn gebleven", doelde hij tegenover FOX Sports op de clubleiding. "Het kan zomaar eens een keer afgelopen zijn. Dat weet je als je bij een topclub werkt en een tijd niet wint."

Dortmund-directeuren Hans-Joachim Watzke en Michael Zorc namen Bosz tot dusver altijd in bescherming. De oud-international haalde vorig seizoen nog de finale van de Europa League met Ajax.

Bosz begon zijn professionele trainersloopbaan in 2002 bij De Graafschap. Daarna was hij ook werkzaam voor Heracles Almelo, Feyenoord (technisch manager), nogmaals Heracles, Vitesse en Maccabi Tel Aviv.

