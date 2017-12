Dortmund belegt zondagmiddag persconferentie over 'sportieve situatie'

De Nederlandse trainer wist sinds 30 september al geen competitiewedstrijd meer te winnen met zijn Duitse werkgever en ging zaterdag op eigen veld pijnlijk onderuit tegen laagvlieger Werder Bremen (1-2).

Volgens Duitse media is die nederlaag Bosz fataal geworden. Bronnen binnen de club zouden zaterdag aan Bild verteld hebben dat de van Ajax overgekomen coach zijn congé heeft gekregen bij Dortmund.

Na een uitstekende seizoensstart wacht de achtvoudig landskampioen intussen al acht wedstrijden op een overwinning in de Bundesliga. In de groepsfase van de Champions League werden bovendien maar twee punten gepakt, wat wel genoeg is voor overwintering in de Europa League.

Rustig

Bosz liet zaterdag na de zoveelste deceptie al doorschemeren dat hij de bui voelt hangen. "Ik vind dat ze al extreem lang rustig zijn gebleven", doelde hij tegenover FOX Sports op de clubleiding. "Het kan zomaar eens een keer afgelopen zijn. Dat weet je als je bij een topclub werkt en een tijd niet wint."

Dortmund-directeuren Hans-Joachim Watzke en Michael Zorc namen de Nederlander tot dusver altijd in bescherming. Bosz kwam in de zomer over van Ajax, waarmee hij vorig seizoen de finale van de Europa League haalde.

