Blunders Castro leiden AZ naar achtste zege op rij, Twente verliest van ADO

Door de eenvoudige zege verkleint AZ het gat met koploper PSV tot vijf punten. De Eindhovenaren spelen zondag nog de topper tegen Ajax, dat nu vijf punten minder heeft dan AZ.

De ploeg van trainer John van den Brom leed op 1 oktober tegen Feyenoord de laatste nederlaag in de Eredivisie. AZ won sinds 22 oktober al zijn duels, waaronder dus zeven competitiewedstrijden en een ontmoeting met Almere City in de KNVB-beker (0-4 winst).

AZ brak tegen Heracles pas na rust de ban in het eigen AFAS Stadion en werd daarbij geholpen door Heracles-doelman Bram Castro, die een voorzet van Alireza Jahanbakhsh ongelukkig in eigen doel werkte.

Castro

Pas in het laatste kwartier nam AZ definitief afstand van Heracles. Guus Til zorgde na wederom een fout van Castro voor de 2-0 en na 81 minuten tekende Jahanbakhsh voor de derde treffer door de uitgekomen Castro te passeren na een fraaie steekpass van Mats Seuntjes.

Wout Weghorst zorgde even later voor de 4-0. De spits werd op maat bediend door doelman Marco Bizot en tekende na een simpele kapbeweging voor zijn achtste Eredivisietreffer dit seizoen.

Het slotakkoord was voor Jonas Svensson, die op aangeven van Ricardo van Rhijn van dichtbij doel trof en Heracles in rouw dompelde.

De ploeg van trainer John Stegeman blijft door de ruime nederlaag op 18 punten steken, vooralsnog goed voor de negende plek op de ranglijst.

FC Twente

FC Twente incasseerde een nederlaag tegen ADO Den Haag. Daardoor wacht Gertjan Verbeek nog steeds op zijn eerste zege als trainer van de club uit Enschede.

Twente, dat vorige week nog een knap punt pakte tegen Ajax (3-3), blijft door de nederlaag op tien punten steken. De Tukkers staan op de zeventiende plek, maar hekkensluiter Roda JC (tien punten) en nummer zestien Sparta Rotterdam (elf punten) komen zondag nog in actie.

ADO Den Haag staat door de knappe zege in Enschede op de achtste plek met twintig punten. De ploegen boven ADO, Vitesse, FC Utrecht en Feyenoord, komen zondag nog in actie.

Doelpuntrijk

Twente begon nog goed aan de wedstrijd voor eigen publiek. Tom Boere werd weggestuurd aan de linkerkant en hield goed het overzicht, waardoor Danny Holla na twaalf minuten voor de openingstreffer tekende.

Heel lang kon Twente niet genieten van die voorsprong. ADO stond tien minuten later zelfs al op een 1-2 voorsprong. Abdenasser El Khayati zorgde voor de gelijkmaker door Jorn Brondeel van dichtbij te passeren en Björn Johnsen schoot na 21 minuten de 1-2 via de onderkant van de lat binnen.

Holla maakte de attractieve eerste helft compleet door na 36 minuten de 2-2 aan te tekenen. De aanvoerder zag zijn vrije trap via het hoofd van ADO-doelpuntenmaker Johnsen in het doel verdwijnen.

Na een doelpuntrijke eerste helft vonden beide ploegen na rust lange tijd niet het net, maar het was ADO dat in de laatste minuut toch aan het langste eind trok. Na geblunder en slecht wegwerken van FC Twente kwam de bal in de voeten van El Khayati, die de bal in het doel schoof en Twente dieper in de zorgen drukte.

