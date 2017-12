'Bosz na dramatische reeks ontslagen bij Borussia Dortmund'

Dat meldt het Duitse Bild. De krant baseert zich op bronnen binnen de club. De beslissing wordt zondag naar buiten gebracht.

Dortmund verloor zaterdag thuis van het laaggeklasseerde Werder Bremen (1-2). De club wacht al sinds 30 september op een overwinning in de competitie. De afgelopen acht duels in de Bundesliga werden niet gewonnen.

In de Champions League slaagde de Duitse ploeg er bovendien niet in de knock-outfase te halen. In een groep met Tottenham Hotspur, Real Madrid en APOEL Nicosia werd niet één zege geboekt. Dortmund eindigde als derde, waardoor wel de Europa League gehaald werd.

De slechte reeks zou voor directeur Hans-Joachim Watzke en technisch directeur Michael Zorc de aanleiding zijn Bosz op straat te zetten.

Bosz was sinds deze zomer in dienst bij 'BVB'. De 54-jarige coach kwam over van Ajax, waarmee hij vorig seizoen de finale van de Europa League haalde.