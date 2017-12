PEC gelijk met Ajax na winst op Excelsior, weer geen thuiszege Heerenveen

PEC had in de eerste helft verreweg het meeste balbezit, maar slaagde er niet in de Rotterdamse defensie te passeren. Youness Mokhtar was het dichtst bij een treffer, maar werd tot twee keer toe gestuit door Theo Zwarthoed.

Meteen na rust kwam Excelsior tegen de verhouding in op voorsprong. Mike van Duinen knalde een strafschop in het dak van het doel nadat Dirk Marcellis de spits had gevloerd. Een minuut later stond het alweer gelijk. Mustafa Saymak tikte van dichtbij binnen.

Na ruim een uur kwam Zwolle dan toch op voorsprong. Younes Namli krulde fraai een vrije trap in de kruising. In de slotfase kwam Excelsior nog met tien man te staan, nadat Stanley Elbers zijn tweede gele kaart ontving.

PEC heeft nu net als nummer drie Ajax 29 punten, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo en nog een wedstrijd tegoed. Excelsior blijft ondanks de nederlaag in de middenmoot bivakkeren.

Heerenveen

Heerenveen kwam in eigen huis niet langs VVV, dat een droomstart kende in het Abe Lenstra Stadion, want binnen tien minuten schoot Lennart Thy de openingstreffer binnen. De Duitser ontsnapte aan buitenspel, kapte Kik Pierie uit en kreeg via Daniel Höegh de bal achter Warner Hahn.

Lang konden de Limburgers echter niet genieten van hun voorsprong. Denzel Dumfries kwam torenhoog boven zijn man bij een vrije trap van Stijn Schaars en kopte de bal met een fraaie boog over Lars Unnerstall heen.

Vlak na rust nam de thuisploeg de leiding. Henk Veerman toonde zich een echte spits en punterde een pass van Michel Vlap in de verre hoek. Het leek genoeg voor de overwinning, maar vijf minuten voor tijd promoveerde invaller Ralf Seuntjens met enig fortuin een schot van Vito van Crooij tot doelpunt.

Door de puntendeling blijven de Friezen op de achtste plaats staan in de Eredivisie. VVV stijgt naar de twaalfde stek op de ranglijst.

