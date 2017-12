Bosz vindt dat Dortmund 'al extreem lang' rustig is gebleven

Dortmund wacht al sinds 30 september op een overwinning in de competitie en kreeg zaterdag de zoveelste domper te verwerken. Thuis werd met 1-2 verloren van laagvlieger Werder Bremen.

Hoewel directeuren Hans-Joachim Watzke en Michael Zorc tot dusver hun steun uit blijven spreken, durft Bosz voor de camera van FOX Sports​ niet te zeggen hoelang het nog rustig blijft in het Signal Iduna Park. "Dat weet je natuurlijk nooit. Ik zit bij een heel grote club."

"Ik vind dat ze al extreem lang rustig zijn gebleven. Het kan zomaar eens een keer afgelopen zijn", realiseert de van Ajax overgekomen trainer zich. "Dat weet je als je bij een topclub speelt en een tijd niet wint."

Toch legt Bosz zich niet neer bij een voortijdig einde van zijn Duitse avontuur en blijft hij hopen op de ommekeer. "Ik ben strijdbaar, dat is het punt niet", benadrukt hij. "Maar ik ga niet over mijn eigen positie."

Pijn

Bosz steekt echter niet onder stoelen of banken dat de vijfde competitienederlaag steekt, vooral ook door de manier waarop. "Die nederlaag doet natuurlijk sowieso pijn. Het gaat om winnen en dat doe je niet, dat doen we al een tijd niet."

"We hebben wedstrijden niet gewonnen waar we wel goed gespeeld hebben. Maar als ik vandaag de eerste helft van mijn ploeg zag, dat deed werkelijk pijn aan m'n ogen en daar klopte helemaal niets van. Zo slecht heb ik ons nog niet zien spelen", analyseert de kritische Bosz.

Dortmund trof met Werder Bremen de op dat moment nummer voorlaatst in de competitie, volgens Bosz "de uitgelezen mogelijkheid" om weer eens te winnen. "Dat heb ik voor de wedstrijd natuurlijk gezegd, maar dat hebben we helaas niet gedaan."

Vrije val

Sinds de laatste competitiezege wist Dortmund nog maar één keer te winnen, maar dat was tegen derdedivisionist FC Magdeburg in het bekertoernooi. Met twee punten wisten de Duitsers zich als nummer drie van de Champions League-poule wel te plaatsen voor overwintering in de Europa League.

In de competitie zijn de 'Borussen' bezig aan een vrije val, want na een uitstekende competitiestart is de bekerhouder terug te vinden op de teleurstellende zevende plek. De eerstvolgende wedstrijd is dinsdag, uit tegen Mainz.

