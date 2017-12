Conte ziet Chelsea na vierde verlies van seizoen niet meer als titelkandidaat

"Om kans te maken op het kampioenschap moet je voor een langere periode goede resultaten neerzetten. Dus als je vier van de eerste zestien wedstrijden verliest, zit je niet meer in de titelrace", aldus Conte tegen de BBC.

Voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic zorgde in Londen namens West Ham al na zes minuten voor de enige treffer, waardoor Chelsea voor de zesde keer dit seizoen punten morste. Koploper Manchester City heeft elf punten meer en speelt zondag nog tegen Manchester United.

Ook eerder dit seizoen in de wedstrijden tegen City, Burnley en laagvlieger Crystal Palace stond Chelsea na afloop met lege handen. Voor West Ham, dat de achttiende plek inneemt op de ranglijst, was het de eerste overwinning sinds 30 september.

Laagvliegers

Conte realiseert zich dat zijn ploeg vooral moeite heeft met de laagvliegers. "De nederlaag tegen City is te verklaren door een gebrek aan rustdagen. Maar als je niet van hekkensluiter Palace kan winnen en ook nog eens verliest van een slecht presterend West Ham, dan kan je niet van een titelrace spreken."

De Italiaanse coach is dan ook van mening dat er iets moet veranderen bij Chelsea. "We moeten het anders aan gaan pakken. We moeten gewoon ons best blijven doen dit seizoen, maar het wordt heel moeilijk. Dat is de waarheid."

Chelsea, dat na de winterstop ook nog uitkomt in de achtste finales van de Champions League, hervat de competitie op 12 december met een uitwedstrijd tegen Huddersfield Town.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League